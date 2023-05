iOS 17, come sarà il nuovo sistema operativo di iPhone in arrivo

Mentre iOS 16 prosegue nel suo regolare ciclo di rilasci – Apple ha da poco messo in distribuzione la beta pubblica di iOS 16.5 –, iniziano a farsi sempre più numerosi i rumor su quello che sarà il prossimo sistema operativo di iPhone: iOS 17.

Apple ha già da qualche settimana ufficializzato le date della WWDC 2023, l’annuale conferenza mondiale degli sviluppatori che rappresenta tradizionalmente l’occasione per la società di Cupertino di presentare al pubblico e agli addetti ai lavori le nuove versioni dei suoi sistemi operativi.

Al keynote d’apertura della WWDC, che si terrà dal 5 al 9 giugno, ci si aspetta quindi che Apple mostri le funzionalità di iOS 17 (e dei sistemi operativi degli altri dispositivi): di solito l’azienda mette anche a disposizione la prima beta per gli sviluppatori.

I rumor a tal riguardo si rincorrono già da molto tempo, e sono emerse molte indiscrezioni, voci e congetture sulle nuove funzionalità che troveremo in iOS 17. Chiaramente, al momento non c’è niente di ufficiale: si tratta solo di rumor e ipotesi, che potranno trovare conferma tanto quanto essere del tutto smentite dai fatti, nella sostanza o nella tempistica.

Una delle novità di cui si mormora in Rete è l’arrivo con iOS 17 del sideloading delle app, cioè la possibilità di installare app anche al di fuori della distribuzione tramite l’App Store ufficiale di Apple.

Questa ipotesi circola da tempo ed è stata espressa anche dal solitamente bene informato tech reporter di Bloomberg Mark Gurman. L’apertura di Apple al sideloading sarebbe una risposta alle iniziative di regolamentazione antitrust che vengono portate avanti in varie aree geografiche del mondo, tra cui anche nell’Unione Europea, e che intendono forzare le aziende a superare la restrizione dell’installazione solo dall’App Store ufficiale.

Apple, tuttavia, è da sempre stata contraria a questa pratica – non senza ragioni –: il sideloading delle app potrebbe mettere a rischio la sicurezza di iPhone. Per questo, secondo alcuni rumor la possibilità di installare app al di fuori dell’App Store ufficiale verrebbe implementata da Apple solo nelle aree in cui ciò fosse imposto dalla normativa vigente. Questa funzionalità potrebbe dunque arrivare nei Paesi dell’Unione Europea, ma non negli Stati Uniti.

Secondo alcuni rumor, iOS 17 introdurrà anche un redesign dell’app Wallet, con una nuova interfaccia utente e nuove funzionalità. Un’altra app che potrebbe presentare un refresh è Salute. Altri elementi che potrebbero acquisire nuove possibilità di personalizzazione sono il Centro di Controllo e la gestione degli sfondi.

Ci sono anche dei rumor che ipotizzano il debutto di un’app del tutto nuova: un’app di journaling. A rilanciare l’ipotesi è stato anche un report del Wall Street Journal, secondo cui Apple starebbe progettando un’app per iPhone che consenta agli utenti di compilare le loro attività quotidiane. Questa app, secondo il report, farebbe parte dell’impegno di Apple nell’ambito della tecnologia per la salute mentale e fisica delle persone.

Ci sono anche delle funzionalità di cui Apple stessa ha già preannunciato l’arrivo su iPhone. iMessage Contact Key Verification è una funzionalità di sicurezza che consente agli utenti di verificare che stiano comunicando solo con chi intendono.

Apple ha già annunciato questa nuova funzione ma non ha indicato una data di rilascio: ha solo affermato che iMessage Contact Key Verification sarà disponibile a livello globale nel 2023. Quindi, anche se non c’è una conferma esplicita, la tempistica corrisponderebbe ed è lecito supporre che la nuova funzionalità farà parte di iOS 17.

C’è peraltro da tenere presente che, come avviene sempre per una nuova versione del sistema operativo, non tutte le nuove funzioni sono incluse al rilascio iniziale: alcune vengono aggiunte in seguito, con gli aggiornamenti successivi.

Un’altra novità di cui Apple aveva già preannunciato un possibile arrivo entro la fine del 2023 è la prossima generazione di CarPlay. Anche in questo caso, non c’è alcuna conferma ufficiale di un collegamento a iOS 17, ma la tempistica corrisponderebbe.