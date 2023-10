iOS 17.2 in beta: arriva la nuova app Diario per iPhone

Apple ha rilasciato le prime versioni beta di iOS 17.2 e di iPadOS 17.2, prima per gli sviluppatori e il giorno dopo anche come public beta per gli utenti beta tester.

Come è avvenuto per iOS 17.1, di recente rilasciato in versione pubblica definitiva, Anche il successivo aggiornamento dell’ultima generazione del sistema operativo di iPhone include nuove funzionalità, oltre – presumibilmente – a miglioramenti e correzioni di errori.

Sin dalla prima introduzione di iOS 17, Apple aveva anticipato che alcune app e funzionalità non sarebbero state presenti al lancio, ma sarebbero arrivate in un secondo momento, con i successivi update.

A quanto emerge dalla prima beta, con iOS 17.2 sarà il momento di un’app del tutto nuova per iPhone: Journal, o, nella versione localizzata in italiano, Diario.

Come indica chiaramente il nome, si tratta di un’app di journaling che permetterà di tenere un proprio diario giornaliero su iPhone e iPad. Apple descrive così la nuova app: “Un modo nuovo per assaporare i momenti speciali e conservare i tuoi ricordi”.

In quanto app completamente nuova, Diario sarà la novità principale di iOS 17.2, se verrà confermato il suo debutto anche nella versione definitiva del nuovo sistema operativo di iPhone. Ma non sarà l’unica.

Ci sono nuove funzionalità nell’app Musica: le Collaborative playlist, le Playlist collettive, permettono di invitare altri utenti ad aggiungere, eliminare e riordinare i brani nelle proprie playlist. Inoltre, sempre nell’app Musica di iPhone, c’è una nuova playlist Preferiti.

Con iOS 17.2, gli utenti di iPhone 15 Pro potranno assegnare una nuova opzione al nuovo tasto Azione: Traduci. Anche in questo caso, Apple aveva già preannunciato, presentando iPhone 15 Pro, che l’azione per l’app Traduci sarebbe stata resa disponibile in un momento successivo, con un aggiornamento di iOS.

Inoltre, sono in arrivo nuovi widget per le app Meteo e Orologio, così come nuove possibilità di reagire ai messaggi con sticker o emoji.

Per iMessage, c’è anche una nuova, e importante, funzionalità di sicurezza: Contact Key Verification. Questa era stata preannunciata da Apple circa un anno fa, e dovrebbe raggiungere gli iPhone con iOS 17.2, che introdurrà anche diverse altre novità.