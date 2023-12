iOS 17.2 in arrivo su iPhone, con la nuova app Diario e altre novità

Apple ha rilasciato per gli sviluppatori di app e soluzioni per iPhone e iPad le versioni RC (Release Candidate) di iOS 17.2 e iPadOS 17.2.

Le Release Candidate rappresentano, solitamente, le ultime versioni beta prima del rilascio definitivo di un aggiornamento, quelle per l’appunto “candidate” a diventare le release ufficiali per il rilascio pubblico per tutti gli utenti finali.

iOS 17.2 è in fase beta già da qualche tempo, e il fatto che Apple stia distribuendo la release RC lascia presupporre che la disponibilità generale sia imminente, questione ormai di giorni.

Il nuovo aggiornamento del sistema operativo di iPhone, ormai prossimo al rilascio, include numerosi bug fix e miglioramenti, ma anche nuove funzionalità, nonché l’attesa nuova app Journal.

Fin dal primo annuncio di iOS 17, Apple aveva presentato l’app Journal, Diario nella localizzazione italiana, come una delle novità principali. Era noto che la nuova ap non sarebbe stata inclusa al lancio del nuovo sistema operativo, ma che sarebbe arrivata con un successivo aggiornamento.

Ora sembra essere arrivato il suo momento. Diario è un’app di journaling che fornisce agli utenti di iPhone, promette Apple, un modo tutto nuovo di riflettere sui momenti della vita e preservare i propri ricordi.

La nuova versione di iOS include anche miglioramenti al tasto Azione e alla fotocamera di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. C’è una nuova opzione di traduzione per il tasto Azione su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, che permette di tradurre rapidamente frasi o conversare con qualcuno in un’altra lingua. Inoltre, Il video spaziale consente di acquisire video su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max per rivivere i propri ricordi in tre dimensioni su Apple Vision Pro.

Ma le novità non sono riservate solo ai possessori di un iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max: ci sono diverse nuove funzioni anche in Messaggi, Meteo, Apple Music e altre app e componenti del sistema operativo di iPhone.

Inoltre, come di consueto per gli aggiornamenti di iOS, anche la release 17.2 porterà verosimilmente con sé la propria dotazione di bug fix e patch di sicurezza.