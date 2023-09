iOS 16.6.1 e macOS 13.5.2: nuovi update di sicurezza per iPhone e Mac

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti software iOS e iPadOS 16.6.1 per iPhone e iPad, e macOS 13.5.2 per Mac, con urgenti contenuti di sicurezza.

Per quanto riguarda iOS 16.6.1 (e, analogamente, per iPadOS 16.6.1), le note di rilascio di Apple indicano solo: “Questo aggiornamento risolve importanti problemi di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”.

La pagina del sito di supporto Apple dedicata alle security release come di consueto fornisce la lista delle patch presenti negli update e i dettagli sui loro contenuti.

iOS 16.6.1 e iPadOS 16.6.1 risolvono in primo luogo la vulnerabilità CVE-2023-41064, a causa della quale l’elaborazione di un’immagine creata con intenzioni nocive può portare all’esecuzione di codice arbitrario. Apple sottolinea anche di essere a conoscenza di una segnalazione secondo cui questo problema potrebbe essere stato sfruttato attivamente.

L’update include poi la soluzione di una vulnerabilità (CVE-2023-41061) di Wallet: anche in questo caso un allegato creato in modo malevolo può portare all’esecuzione di codice arbitrario. E, anche in questo caso, Apple evidenzia di essere a conoscenza di una segnalazione secondo cui questo problema potrebbe essere stato sfruttato attivamente.

Per quanto riguarda il Mac, anche nel caso dell’aggiornamento macOS Ventura 13.5.2, Apple non indica la presenza di alcun update di funzionalità nelle note di rilascio, che recitano: “Questo aggiornamento fornisce importanti miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”.

In questo caso, i contenuti di sicurezza riguardano solo la vulnerabilità del framework ImageIO, CVE-2023-41064, già citata in relazione a iOS 16.6.1 e iPadOS 16.6.1.

Apple ha poi rilasciato anche l’aggiornamento watchOS 9.6.2 per Apple Watch Series 4 e successivi: anche questo risolve la vulnerabilità di Wallet, CVE-2023-41061, a causa della quale un allegato creato in modo malevolo può portare all’esecuzione di codice arbitrario.

In tutti i casi si tratta dunque di aggiornamenti importanti per la sicurezza dei dispositivi: iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.