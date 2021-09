iOS 15 e iPadOS 15 disponibili dal 20 settembre

Insieme ai nuovi iPhone 13, iPad e iPad mini, presentati da Apple nel keynote di settembre, sono in arrivo anche i sistemi operativi aggiornati: iOS 15 e iPadOS 15 saranno disponibili come aggiornamento software gratuito da lunedì 20 settembre.

L’aggiornamento software si riferisce ai dispositivi già in possesso degli utenti, naturalmente, perché i nuovi iPhone e iPad appena annunciati avranno gli ultimi sistemi operativi di serie.

Quali dispositivi potranno eseguire i nuovi iOS 15 e iPadOS 15?

Per quanto riguarda la versione 15 di iOS, supporta iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1ª e 2ª e generazione), nonché iPod touch di 7ª generazione. E poi: iPhone X, XR, XS Max, XS, 11, 11 Pro e 11 Pro Max, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max.

Il nuovo iPadOS 15 potrà invece essere installato su: iPad Air 2, iPad Air (3ª e 4ª generazione), iPad mini 4, iPad mini (5ª generazione), iPad (5ª, 6ª, 7ª e 8ª generazione), iPad Pro 9,7″, iPad Pro 10,5″, iPad Pro 12,9″ (1ª e 2ª generazione), iPad Pro 11″ (1ª generazione), iPad Pro 12,9″ (3ª generazione), iPad Pro 11″ (2ª generazione), iPad Pro 12,9″ (4ª generazione), iPad Pro 11″ (3ª generazione), iPad Pro 12,9″ (5ª generazione).

Quali novità porteranno iOS 15 e iPadOS 15?

iOS 15 migliora l’esperienza iPhone con nuovi modi e funzioni di comunicazione e per rimanere focalizzati sulle attività. Ci sono inoltre funzionalità che sfruttano di più con l’intelligenza on-device.

Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione, le chiamate FaceTime saranno più naturali con l’audio spaziale e una nuova modalità Ritratto; e con SharePlay è possibile condividere lo schermo durante una conversazione.

La nuove funzione Concentrazione aiuta gli utenti a ridurre le distrazioni e a rimanere focalizzati su ciò che stanno facendo con iPhone. Ancora: le notifiche hanno un nuovo look e Testo attivo usa l’intelligenza on-device per riconoscere il testo nelle foto e permettere all’utente di svolgere l’azione necessaria.

Sono poi ancora molte altre le nuove funzionalità per iPhone che verranno introdotte da Apple con l’aggiornamento software iOS 15.

Per quel che riguarda iPadOS 15, l’esperienza di multitasking è ora ancora più intuitiva, e rende funzioni come Split View e Slide Over più facili da scoprire, più semplici da usare e più potenti.

Il nuovo layout dei widget per la schermata Home e la Libreria app consentono di personalizzare l’esperienza iPad e di organizzare le app in modo semplice.

Note si estende a livello di sistema con Nota rapida, e offre nuove modalità di collaborazione e organizzazione sia scrivendo sulla tastiera che con Apple Pencil. E, anche qui, l’elenco di nuove funzioni è ancora più esteso.

Per entrambi gli aggiornamenti software tutti i dettagli sulla compatibilità sono disponibili sul sito Apple.