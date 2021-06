Internet via satellite a 100 Mbit/s, come aderire alla sperimentazione di Tim

Tim lancia il nuovo servizio Internet via satellite e lo fa in modalità sperimentale, riservandolo ai clienti Tim di linea fissa ubicati nelle aree non ancora raggiunte dalla rete broadband e ultrabroadband.

Con il nuovo servizio i clienti avranno la possibilità di navigare con velocità fino a 100 Megabit al secondo in download sfruttando la connettività del satellite Konnect di Eutelsat riservato a TIM in esclusiva per il territorio italiano.

Con questa iniziativa Tim rafforza la propria offerta per superare il digital divide nel Paese, portando la connettività ultraveloce nelle zone non ancora raggiunte dalla fibra e dal Fixed Wireless Access (FWA).

I primi 3.000 clienti che aderiranno potranno sperimentare in esclusiva il nuovo servizio satellitare che sarà proposto commercialmente da Tim nei prossimi mesi.

Ai clienti sarà consegnato un kit satellitare, in comodato d’uso gratuito, comprensivo di parabola, trasmettitore esterno e modem Wi-Fi.

L’installazione gratuita sarà effettuata da un tecnico specializzato.

La sperimentazione è attiva sulla quasi totalità del territorio nazionale e si concluderà entro il prossimo ottobre; i clienti potranno poi scegliere di aderire alla nuova offerta commerciale.

Per aderire alla sperimentazione