Intelligenza artificiale, Microsoft crea a Londra un nuovo hub di sviluppo

Microsoft ha recentemente annunciato la creazione di Microsoft AI, un’entità appositamente costituita per contribuire a far avanzare la ricerca e i prodotti dell’azienda nel campo dell’intelligenza artificiale, inclusi soluzioni come Copilot. In seguito a questa novità, è stata annunciata l’apertura di un nuovo centro AI da parte di Microsoft AI nel cuore di Londra. Denominato Microsoft AI London, questo hub si dedicherà allo sviluppo pionieristico dei modelli linguistici all’avanguardia e della loro infrastruttura di supporto. Inoltre, si impegnerà nella creazione di strumenti di livello mondiale per i modelli di base, collaborando a stretto contatto con i team di IA presenti in tutta Microsoft e con partner strategici, tra cui OpenAI.

La guida dell’hub AI di Londra è stata affidata a Jordan Hoffmann, riconosciuto come uno scienziato e ingegnere AI di eccezionale talento. Prima del suo arruolamento in Microsoft AI, Hoffmann si è distinto nel campo dell’intelligenza artificiale lavorando per Inflection e DeepMind, entrambe con sede a Londra. Hoffmann sarà coadiuvato da un team di membri talentuosi provenienti da Microsoft AI, operanti dall’ufficio dell’azienda situato a Paddington, Londra.

Il Regno Unito rappresenta un’importante riserva di talenti e competenze nel settore dell’IA, e Microsoft AI si impegna a effettuare un significativo e duraturo investimento nella regione, iniziando con l’assunzione dei migliori scienziati e ingegneri dell’IA per questo nuovo centro di eccellenza.

Nei mesi a venire, Microsoft AI prevede di pubblicare annunci di lavoro e di iniziare il processo di assunzione di talenti eccellenti, desiderosi di affrontare alcune delle sfide più intriganti e complesse nell’ambito dell’intelligenza artificiale. L’azienda è alla ricerca di nuovi team member focalizzati sull’impatto su larga scala, innovatori appassionati e desiderosi di contribuire a un ambiente di lavoro dove l’apprendimento continuo è fondamentale.

Questo annuncio rappresenta un notevole progresso sia per Microsoft AI che per il Regno Unito. Come cittadino britannico, nato e cresciuto a Londra, Jordan Hoffmann esprime orgoglio per aver fondato e sviluppato un’azienda di intelligenza artificiale di punta nel proprio paese natale.

La decisione di aprire l’hub AI nel Regno Unito riflette l’ambizione di promuovere investimenti, innovazione e crescita economica attraverso l’intelligenza artificiale, nel rispetto di principi responsabili e con un impegno prioritario per la sicurezza.

L’hub di Londra arricchisce la presenza di Microsoft nel Regno Unito, che include già il laboratorio Microsoft Research di Cambridge, un luogo di primaria importanza per i ricercatori nel campo dell’IA, del cloud e della produttività. Questa nuova iniziativa si basa anche sull’investimento di 2,5 miliardi di sterline recentemente annunciato da Microsoft per qualificare la forza lavoro britannica per l’era dell’IA e per sviluppare l’infrastruttura necessaria a sostenere l’economia dell’IA nel paese, incluso l’impegno di portare 20.000 delle GPU più avanzate nel Regno Unito entro il 2026.