Intelligenza artificiale: IBM formerà 2 milioni di persone in tre anni

Per contribuire a colmare lo skills gap globale in materia di intelligenza artificiale (AI), IBM ha annunciato l’impegno a formare due milioni di studenti in AI entro la fine del 2026, con particolare attenzione alle comunità sottorappresentate.

Per raggiungere questo obiettivo su scala globale, IBM sta ampliando le collaborazioni per la formazione sull’IA con le università di tutto il mondo, collaborando con i partner per offrire formazione sull’AI agli studenti adulti e lanciando nuovi corsi di AI generativa attraverso IBM SkillsBuild. Ciò, dichiara l’azienda, amplierà i programmi e le piattaforme di supporto alla carriera esistenti di IBM per offrire un maggiore accesso alla formazione sull’AI e ai ruoli tecnici più richiesti.

Secondo un recente studio globale condotto dall’IBM Institute of Business Value, i dirigenti intervistati stimano che l’implementazione dell’AI e dell’automazione richiederà la riqualificazione del 40% della loro forza lavoro nei prossimi tre anni, soprattutto per quanto riguarda le posizioni entry-level. Ciò, secondo IBM, rafforza ulteriormente il fatto che l’AI generativa sta creando una domanda di nuovi ruoli e competenze.

“Le competenze in materia di AI saranno essenziali per la forza lavoro di domani“, ha dichiarato Justina Nixon-Saintil, Vicepresidente e Chief Impact Officer di IBM. “Ecco perché stiamo investendo nella formazione sull’AI, con l’impegno di raggiungere due milioni di studenti in tre anni, e stiamo espandendo IBM SkillsBuild per collaborare con università e organizzazioni non profit su una nuova formazione sull’AI generativa per gli studenti di tutto il mondo“.

Formazione e training per l’intelligenza artificiale

IBM sta collaborando con le università a livello globale per costruire capacità intorno all’AI sfruttando la rete di esperti IBM. I docenti universitari avranno accesso a corsi di formazione condotti da IBM, come lezioni ed esperienze di skilling immersive, con tanto di certificati al termine. Inoltre, IBM fornirà il materiale didattico da utilizzare in classe, compresi i percorsi di apprendimento dell’AI autogestiti. Oltre alla formazione dei docenti, IBM offrirà agli studenti risorse flessibili e adattabili, tra cui corsi online gratuiti sull’AI generativa e sulle tecnologie open source di Red Hat.

Attraverso IBM SkillsBuild, gli studenti di tutto il mondo possono beneficiare della formazione sull’AI sviluppata dagli esperti IBM per fornire gli ultimi sviluppi tecnologici all’avanguardia. IBM SkillsBuild offre già corsi gratuiti sui fondamenti dell’AI, sui chatbot e su argomenti cruciali come l’etica dell’AI. La nuova roadmap per l’AI generativa comprende corsi e funzionalità migliorate.

I corsi comprendono Prompt-Writing, Getting Started with Machine Learning, Improving Customer Service with AI e Generative AI in Action.

Le funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale all’interno dell’esperienza di apprendimento di IBM SkillsBuild comprenderanno miglioramenti della chatbot per supportare gli studenti durante il loro percorso e percorsi di apprendimento personalizzati basati sulle preferenze e sulle esperienze personali di ogni studente.

Questi corsi – sottolinea la società americana – sono tutti completamente gratuiti e disponibili per gli studenti di tutto il mondo. Al termine del corso, i partecipanti potranno ottenere credenziali digitali a marchio IBM riconosciute da potenziali datori di lavoro.

Questo nuovo sforzo si basa sull’impegno già assunto da IBM di formare 30 milioni di persone entro il 2030 e mira a rispondere alle urgenti necessità della forza lavoro di oggi. Dal 2021, oltre 7 milioni di studenti si sono iscritti ai corsi IBM. In tutto il mondo, il divario di competenze rappresenta un ostacolo importante per il successo dell’applicazione dell’AI e della digitalizzazione, in tutti i settori e al di là degli esperti di tecnologia. Ciò, secondo l’azienda, richiede lo sviluppo e l’implementazione di una visione globale del mondo. L’impegno di IBM nell’investire nel futuro del lavoro comprende la diffusione dell’apprendimento online gratuito, con percorsi chiari per l’occupazione, e l’attenzione alle comunità storicamente sottorappresentate nel settore tecnologico, dove il divario di competenze è più ampio.