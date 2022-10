Intelligenza Artificiale e Digital Signage: i vantaggi per la distribuzione automatica

Negli ultimi anni l’impiego di algoritmi di Intelligenza Artificiale e sistemi IoT in ambito Digital Signage e Vending è in crescita. Presto interagiremo con macchine intelligenti al lavoro, al ristorante, mentre camminiamo per strada, e cambierà totalmente il nostro essere consumatori. Le casse automatiche al supermercato e i distributori di bevande in ufficio, per fare alcuni esempi, evolveranno e l’interazione uomo-macchina sarà sempre più immediata e naturale. A cambiare non sarà solo il modo in cui le aziende si rivolgono ai clienti, ma anche la customer experience in generale.

Intelligenza Artificiale per il Digital Signage

L’espressione Digital Signage indica i display digitali utilizzati in contesti commerciali, impiegati per fornire informazioni e arricchire l’esperienza di acquisto. Il Digital Signage è uno strumento promozionale particolarmente efficace: cattura l’attenzione dei potenziali clienti e, grazie all’elevato impatto visivo, ha migliori risultati nell’influenzare il comportamento d’acquisto.

Un’insegna digitale basata sull’IA, dotata di telecamere, microfoni e sensori e integrata in una rete, ad esempio, potrebbe esaminare rapidamente le caratteristiche della persona che si trova di fronte e suggerire un prodotto da acquistare. Dati i recenti sviluppi, si sta accorciando la distanza fra segnaletica digitale e distribuzione automatica: i distributori automatici di ultima generazione sono dispositivi interconnessi in una rete IoT, implementati con monitor sofisticati e modelli di IA; sono intelligenti, veloci, possono raccogliere grandi quantità di dati tracciando con precisione le abitudini di acquisto dei clienti e creare così una customer experience unica.

CLEA: la tecnologia giusta per le macchine intelligenti

La progettazione di dispostivi intelligenti passa quindi attraverso l’implementazione di HMI e software adeguati – modelli di AI avanzata, piattaforme per la gestione e l’elaborazione dei dati. È proprio qui che la tecnologia SECO si distingue: unendo le competenze in ambito Data Science, AI ed Edge Computing all’esperienza nello sviluppo di sensori e sistemi IoT, SECO è in grado di progettare soluzioni altamente innovative per il Digital Signage e le Vending Machines, sia hardware che software. CLEA, la piattaforma software di SECO che in tempo reale restituisce informazioni ad alto valore aggiunto sulla base dei dati generati dai dispositivi on-field, è uno strumento flessibile e potente, ideale per trasformare digitalmente dispositivi di segnaletica digitale e distributori automatici.

