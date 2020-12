Intelligenza Artificiale, il MID lancia il corso online Elements of AI

La Ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano ha partecipato alla presentazione del corso online sull’intelligenza artificiale “Elements of AI”, iniziativa promossa dalla Fondazione Cotec (Competitività tecnologica), con la partnership accademica dell’Università degli Studi Roma Tre.

Si tratta della versione italiana del progetto creato dall’Università di Helsinki e dalla società finlandese Reaktor, su mandato del governo finlandese in collaborazione con la Commissione europea, per sviluppare le competenze dei cittadini in quest’ambito.

Il corso online di AI è gratuito, per incoraggiare il maggior numero possibile di cittadini ad acquisire gli elementi di base sull’intelligenza artificiale: il funzionamento, le applicazioni e i potenziali benefici.

L’obiettivo è quello di dare la possibilità a tutti di avvicinarsi a questa tecnologia che avrà sempre maggiori applicazioni in settori importanti della vita quotidiana come la medicina, la sicurezza pubblica e la mobilità.

La successiva tavola rotonda ha invece visto la partecipazione del prof. Mario Rasetti (Fondazione ISI), il prof. Paolo Benanti (Pontificia Università Gregoriana), la responsabile Digital Delivery Unit di Eni Alessandra Fidanzi, mons. Vincenzo Paglia (Pontificia Accademia per la Vita), il prof. Carlo Colapietro (Università “Roma Tre”).

Perché è importante l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è tra le tecnologie digitali che possono trasformare radicalmente il nostro mondo. Una novità che combina e fa interagire dati e algoritmi e che negli ultimi anni ha avuto un progresso significativo.

Una crescente disponibilità di dati, con un forte potenziamento della potenza di calcolo, hanno infatti contribuito alla creazione di un ecosistema dell’intelligenza artificiale che fa ormai parte della nostra vita quotidiana, con un numero crescente di applicazioni pratiche.

Come avviene con le nuove tecnologie però, l’Intelligenza artificiale è poco conosciuta, non se ne comprende il funzionamento. Proprio per questo motivo, per sfruttare al meglio tutte le potenzialità e per garantire che se ne comprendano pienamente i vantaggi, è necessario accompagnare i cittadini al suo utilizzo.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale crede fortemente nel bisogno di investire sulla formazione, per creare una base comune su cui fondare un cambiamento culturale che dovrà riguardare la Pubblica amministrazione, le imprese ma soprattutto i cittadini. Ed è per questo motivo che ha deciso di sostenere il progetto.

L’obiettivo di Elements of AI è di contribuire a diffondere una cultura dell’informazione che promuova l’utilizzo di tecnologie informative come l’intelligenza artificiale. La piattaforma, creata dalla società finlandese Reaktor e dall’Università di Helsinki, spiega con termini semplici cos’è l’intelligenza artificiale, facendone comprendere le applicazioni.