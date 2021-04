Intelligenza artificiale conversazionale as a service, ecco Dasha

Dasha è una piattaforma di intelligenza artificiale conversazionale fornita come conversational-AI-as-a-service che consente alle aziende e agli sviluppatori di incorporare capacità di dialogo realistiche basate su voce e testo nelle app e nei prodotti.

Con l’integrazione dell’API di Dasha, è possibile costruire app conversazionali intelligenti per web, desktop, mobile, IoT e call center, spiega la startup sviluppatrice della piattaforma, che è attualmente in fase beta con la possibilità di provarne le funzionalità richiedendo la API key.

La voce è l’interfaccia nativa della comunicazione umana: allora perché continuiamo a comunicare con la nostra tecnologia usando la punta delle dita? È questa la domanda che si sono posti e a cui stanno cercando di dare una risposta evolutiva i fondatori di Dasha.

Risposta che consiste, come detto, nella possibilità che la piattaforma Dasha intende offrire di sviluppare di modelli di intelligenza artificiale conversazionale simili a quelli umani.

La versatilità di questa soluzione omnichannel fa sì che le aziende possano riutilizzare lo stesso dialogo attraverso il testo e la voce. Inoltre, il suo approccio API-first permette alle imprese di implementare modelli di intelligenza artificiale vocale all’interno di ambienti di call center, così come di integrarli nel web, nelle app mobili e nei dispositivi IoT attraverso l’SDK di Dasha.

L’interfaccia grafica di Dasha Studio low code/no code, sostiene la società, permette anche a chi non è uno sviluppatore di creare app conversazionali di qualità quasi umana.

Per portare rapidamente le sue innovazioni sul mercato, Dasha esegue tutto il lavoro di training e inferenza dell’intelligenza artificiale per la sua piattaforma conversazionale su Nvidia A100 Tensor Core e su GPU di generazione precedente.

La A100 addestra gli ultimi modelli di Dasha per la sintesi vocale in un solo giorno, sette volte più velocemente delle GPU di generazione precedente. In uno dei suoi esperimenti, Dasha ha addestrato un modello Transformer 1,85 volte più velocemente usando quattro A100 che con otto GPU V100.