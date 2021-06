Intelligenza artificiale all’edge, Nvidia lancia il modulo industriale

Nvidia ha svelato Jetson AGX Xavier Industrial, un nuovo modulo ruggedized progettato per portare l’intelligenza artificiale in ambienti difficili e critici per la sicurezza.

Dalle fabbriche e dalle aziende agricole alle raffinerie e ai cantieri, il mondo è pieno di luoghi che sono caldi, sporchi, rumorosi, potenzialmente pericolosi, e critici per mantenere l’industria in funzione, ha sottolineato Nvidia nel presentare la nuova soluzione.

Tutti questi luoghi hanno bisogno di ispezioni e manutenzione, oltre alle operazioni quotidiane, ma, dati i problemi di sicurezza e le condizioni di lavoro, mandare sul posto dei tecnici umani non è sempre l’opzione preferibile.

La robotica e l’automazione sono sempre più utilizzate nel manufacturing, nell’agricoltura, nell’edilizia, nell’industria dell’energia, nel settore governativo e in altri campi, ma molte aziende fanno fatica a integrare i vantaggi dell’intelligenza artificiale e del deep learning nelle applicazioni più impegnative.

È questo l’obiettivo del nuovo modulo: con Jetson AGX Xavier Industrial, Nvidia vuole rendere possibile l’implementazione dell’intelligenza artificiale sull’edge in ambienti difficili dove la sicurezza e l’affidabilità sono priorità fondamentali.

Estendendo le funzionalità del system-on-module Jetson AGX Xavier, questo nuovo modulo industriale permette agli sviluppatori di costruire sistemi ruggedized avanzati e abilitati per l’intelligenza artificiale.

Jetson AGX Xavier Industrial di Nvidia è progettato per i video analytics intelligenti, l’ispezione ottica, la robotica, la computer vision, l’autonomia e l’intelligenza artificiale negli ambienti più difficili.

Il modulo si presenta in un design compatto e a basso consumo e offre in modo affidabile prestazioni di intelligenza artificiale che arrivano fino a 30 TOPS.

Costruito con componenti testati secondo gli esigenti standard industriali e includendo nuove funzionalità di sicurezza, il modulo è in grado di resistere a forti urti e vibrazioni e a temperature estreme.

Inoltre, sottolinea ancora Nvidia, è compatibile per pin, software e fattore di forma con il modulo Jetson AGX Xavier esistente, quindi per le aziende l’aggiornamento risulta facile.

Il modulo Nvidia Jetson AGX Xavier Industrial è destinato a settori quali: industriale, aerospaziale, difesa, edilizia, agricoltura, logistica, gestione dell’inventario, delivery, ispezione e sanità. Come applicazioni abilitate in questi settori ci sono, tra le altre: la sicurezza dei lavoratori e del sito, l’accesso e il monitoraggio del sito e l’ispezione in ambienti pericolosi e difficili.