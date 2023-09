Intel presenta Thunderbolt 5, tre volte più veloce rispetto al precedente standard

Intel svela Thunderbolt 5: la nuova soluzione di connettività fornirà una larghezza di banda fino a tre volte superiore rispetto a Thunderbolt 4.

Intel ha annunciato Thunderbolt 5 – la nuova generazione di Thunderbolt – e ha mostrato un prototipo di laptop e di dock. Thunderbolt 5 promette di offrire miglioramenti significativi in termini di velocità di connettività e larghezza di banda per gli utenti di computer.

“Thunderbolt 5 fornirà prestazioni e capacità leader del settore per collegare i computer a monitor, dock, storage e altro ancora. Intel è entusiasta di continuare la sua tradizione di leadership nelle soluzioni di connettività cablata. Thunderbolt è oggi la porta principale per la connettività dei PC mobili e la prossima generazione di prestazioni con Thunderbolt 5 offrirà ancora più capacità agli utenti più esigenti”, ha dichiarato Jason Ziller, general manager of the Client Connectivity Division at Intel

Cosa fa: Thunderbolt 5 offre 80 gigabit al secondo di larghezza di banda bidirezionale e, con Bandwidth Boost, fino a 120 Gbps per la migliore esperienza di visualizzazione. Questi miglioramenti forniranno una larghezza di banda fino a tre volte superiore rispetto alla migliore soluzione di connettività esistente, offrendo connessioni di visualizzazione e dati eccezionali. Thunderbolt 5 soddisfa le esigenze di elevata larghezza di banda dei creatori di contenuti e dei giocatori. Basato su standard industriali, tra cui USB4 V2, Thunderbolt 5 sarà ampiamente compatibile con le versioni precedenti di Thunderbolt e USB.

Perché è importante: Le esigenze di larghezza di banda di creatori di contenuti, videogiocatori e professionisti stanno aumentando in modo significativo. Questi utenti desiderano display ad alta risoluzione e immagini a bassa latenza mentre lavorano con file video e di dati sempre più grandi. Thunderbolt 5 è stato progettato per migliorare in modo massiccio la velocità di connettività e la larghezza di banda, per garantire agli utenti dei PC moderni la possibilità di godere di immagini di altissima qualità e di esperienze coinvolgenti per gli anni a venire.

“Microsoft è entusiasta di collaborare strettamente con Intel per portare l’ultimo standard USB4 ai clienti Windows”, ha dichiarato Ian LeGrow, Corporate Vice President of Core OS Product Management di Microsoft Corp. “Thunderbolt 5 è pienamente conforme allo standard USB 80Gbps per supportare la prossima generazione di display, storage e connettività ad alte prestazioni”.

Thunderbolt nel mercato PC

I prodotti Thunderbolt sono diventati mainstream nel mercato dei PC, con i principali fornitori di accessori per PC in tutto il mondo che hanno adottato lo standard per raggiungere centinaia di milioni di utenti di PC attivi oggi. Thunderbolt 5 si baserà su questa ampia base e continuerà a realizzare la visione di una porta e di un cavo USB-C in grado di fare tutto, semplificando l’esperienza del PC per gli utenti di tutto il mondo e fornendo al contempo la massima qualità e le migliori prestazioni possibili.

L’annuncio di Thunderbolt 5 è un’altra pietra miliare nella lunga storia di Intel, leader del settore nell’innovazione dell’input/output (I/O). Intel lavora a stretto contatto con i partner di PC, accessori e cavi per offrire le soluzioni di connettività cablata più avanzate e complete attraverso programmi di abilitazione e test dedicati.

Tutti i prodotti Thunderbolt sono sottoposti a rigorosi test di certificazione per garantire le migliori prestazioni delle soluzioni di connessione cablate per il settore dei PC. I prodotti che superano questi test utilizzano il marchio Thunderbolt senza diritti d’autore. Ecco perché Thunderbolt è diventato un indicatore riconosciuto a livello mondiale delle migliori soluzioni di connettività cablata per PC e accessori.

I computer e gli accessori basati sul controller Thunderbolt 5 di Intel, nome in codice Barlow Ridge, dovrebbero essere disponibili a partire dal 2024.