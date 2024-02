Intel migliora di 2,7 volte le prestazioni per rack per il 5G core

Per rispondere alle richieste degli operatori di rete in termini di scalabilità ed efficienza energetica, Intel Corporation ha presentato due importanti aggiornamenti che offrono minore ingombro, consumo energetico e costo totale di proprietà (TCO) nelle reti 5G core.

Si tratta dell’anteprima dei processori Intel Xeon di nuova generazione, nome in codice Sierra Forest, con un massimo di 288 Efficient-core (E-core), e della disponibilità sul mercato del software Intel Infrastructure Power Manager (IPM) per 5G core.

“I fornitori di servizi di comunicazione richiedono una maggiore efficienza delle infrastrutture in linea con gli sviluppi delle reti 5G. La maggior parte delle reti 5G core è oggi implementata su processori Intel Xeon e Intel è in una posizione unica per migliorare le prestazioni in termini di efficienza. Introducendo nuovi Efficient-core nella nostra roadmap e con la disponibilità in commercio del software Intel Infrastructure Power Manager, i fornitori di servizi telco possono ridurre drasticamente il loro TCO, ottenendo prestazioni senza pari e risparmi energetici nelle loro reti”, dichiara Alex Quach, vice president e general manager, Wireline and Core Network Division, Intel.

I consumi energetici e la riduzione delle dimensioni dell’infrastruttura – mette in evidenza Intel – rappresentano tuttora le principali sfide che gli operatori di rete devono affrontare nella realizzazione della propria rete wireless 5G core.

Presentata lo scorso autunno in occasione di Intel Innovation, la roadmap dei processori Intel Xeon si sta estendendo per includere i processori E-core. Gli E-core forniranno agli operatori di rete prodotti ottimizzati per il risparmio energetico e il TCO. Gli Intel Xeon di nuova generazione, nome in codice Sierra Forest, saranno lanciati entro la fine dell’anno e offriranno fino a 288 core, aiutando gli operatori a ottenere un miglioramento delle prestazioni per rack di 2,7 volte, un risultato ai vertici del settore per carichi di lavoro 5G Core, sottolinea l’azienda.

I nuovi processori consentiranno agli operatori di rete di aumentare le prestazioni per rack, le CPU virtuali (vCPU) e le prestazioni per Watt senza modifiche significative al software applicativo. Intel sta collaborando strettamente con gli operatori e i fornitori di software 5G core per implementare i nuovi processori e il software Intel Infrastructure Power Manager.

I processori Intel Xeon sono le CPU per server più diffuse nel settore, afferma l’azienda. Supportati da un grande ecosistema di partner innovativi, i progressi tecnologici e le collaborazioni che Intel ha in corso con l’utilizzo degli E-core contribuiranno a ottenere risparmi energetici significativi per un futuro più sostenibile.

BT Group afferma: “BT Group è leader nell’azione di contrasto del cambiamento climatico da oltre 30 anni e, in qualità di maggiore fornitore di servizi mobile e a banda larga su rete fissa del Regno Unito, rendere più energeticamente efficienti le nostre reti è una priorità fondamentale. La nostra profonda collaborazione con Intel continua a dare risultati in quest’area e le potenzialità dell’ultimo processore Xeon (Sierra Forest) e di Intel Infrastructure Power Manager accelereranno significativamente il percorso di BT Group verso la sostenibilità”.

continua a fornire server avanzati al settore delle telecomunicazioni collaborando con Intel e ottimizzando i propri server per soddisfare le richieste degli operatori di tutto il mondo. Ericsson continua una collaborazione stretta e di lunga data con Intel per innovare nello spazio 5G core. Quest’anno ogni azienda terrà presentazioni nei propri stand che mostreranno i processori Intel Xeon di nuova generazione in esecuzione sul 5G Core dual-mode e sull’infrastruttura cloud di Ericsson. I risultati mostrano un miglioramento delle prestazioni di 3,2 volte e una riduzione di oltre il 40% dei consumi energetici, afferma l’azienda.

e Intel stanno collaborando per massimizzare l’efficienza energetica e le prestazioni di elaborazione per l’infrastruttura 5G sui processori Xeon Sierra Forest. Per KDDI : “l’efficienza energetica e il numero di core sono indicatori fondamentali nella la creazione di reti 5G. Il risparmio energetico e il miglioramento delle prestazioni per Watt del processore Xeon di nuova generazione sono impressionanti. KDDI accoglie con favore questa nuova opzione per supportare l’implementazione della piattaforma”.

Presentato al MWC 2023, il software Intel Infrastructure Power Manager per 5G core ha dimostrato come gli operatori possano sfruttare la telemetria integrata dei processori Intel Xeon e ridurre il consumo energetico della CPU senza compromettere parametri chiave tra cui throughput, latenza e perdita di pacchetti. Il software può essere installato sull’infrastruttura di rete esistente e futura basata su Xeon.

I consumi energetici rappresentano tra il 20% e il 40% delle spese operative della rete, sottolinea Intel. È fondamentale che i fornitori di servizi di comunicazione (CoSP) ottimizzino olisticamente i consumi energetici e la sostenibilità complessiva delle loro reti 5G. L’integrazione del Intel Infrastructure Power Manager nelle loro offerte 5G core consente agli operatori di accelerare i propri obiettivi di sostenibilità e compensare le emissioni di CO 2 .