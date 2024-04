Connettività: l’ultima generazione sfrutta appieno il potenziale di FWA 5G

In un mercato sempre più affollato, le aziende di ogni settore industriale devono trovare nuovi modi per ottenere vantaggi competitivi e soddisfare i propri clienti. Il consumatore odierno infatti ha maggiori aspettative nei confronti dei marchi con cui interagisce, rispetto al passato. E se queste aspettative non vengono soddisfatte, si rivolgerà ad altri. Una ricerca di PWC rivela che circa un terzo (32%) dei clienti smetterebbe di essere fedele a un marchio che ama dopo una sola esperienza negativa. Questo significa che se un’azienda vuole attrarre e fidelizzare i propri clienti non deve commettere errori.

La connettività è fondamentale per soddisfare le esigenze dei clienti e offrire loro le migliori esperienze possibili. È la chiave per rimanere agili e garantire continuità all’azienda, indipendentemente da condizioni economiche, sociali e geopolitiche. In più consente alle aziende di crescere, di proteggere le proprie attività da tempi di inattività imprevisti e di tenere i costi sotto controllo.

FWA 5G, una tecnologia rivoluzionaria

Le aziende che desiderano potenziare la propria connettività hanno diverse scelte. Quella che sta andando per la maggiore è il FWA 5G (Fixed Wired Access), una tecnologia che utilizza un sistema ibrido di collegamenti via cavo e wireless per offrire servizi di connettività in banda larga e ultralarga, riducendo così il numero di barriere infrastrutturali legate all’accesso tradizionale a banda larga. FWA offre maggiore affidabilità e resilienza con prestazioni garantite a quelle aziende che vogliono soddisfare le aspettative dei loro clienti e, al contempo, rimanere agili in qualsiasi situazione. Infatti, grazie alla connessione ultraveloce, fornisce una connettività ottimale a tutti i dipendenti, indipendentemente da dove si collegano. FWA 5G rappresenta un punto di svolta, soprattutto in luoghi difficili da raggiungere, dove è arduo trovare soluzioni cablate per la connettività primaria. I dipendenti non solo sono connessi tra loro, ma anche con i loro clienti.

Un altro vantaggio di FWA 5G è la facilità di installazione. A differenza delle connessioni tradizionali può essere installato senza particolari cablaggi: per attivarlo l’azienda ha solo bisogno della giusta competenza e di una scheda SIM abilitata al 5G. Ciò rende FWA 5G notevolmente più conveniente rispetto a molte altre soluzioni presenti sul mercato. Le reti FWA 5G sono inoltre realizzate adoperando misure di ridondanza e connessioni internet di backup, il che le rende una delle soluzioni più affidabili per le aziende che vogliono rimanere sempre connesse. Grazie all’utilizzo di un modem locale dotato di doppia scheda SIM, l’accesso FWA è disponibile attraverso le reti di due operatori, il che permette alle aziende di passare alla rete che offre le migliori prestazioni in un dato momento, aumentando l’agilità e le prestazioni.

Questa tecnologia ha il potere di trasformare molti settori – ad esempio manifatturiero, agricolo, sanitario e bancario – grazie alla sua capacità di fornire connettività ad alta velocità, rapidità di implementazione, minori interruzioni di servizio e migliore scalabilità. Attualmente molti di questi vantaggi sono già presenti in ambiente retail, dove la combinazione di 5G e Wi-Fi ha esteso la connettività, portando a una migliore esperienza del cliente, a una più affidabile gestione del POS e a un processo decisionale più rapido.

Sfruttare il potenziale dell’FWA 5G con l’aiuto di un provider di servizi gestiti

Prima che le aziende possano sfruttare appieno tutti i vantaggi della connettività FWA 5G, ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione, soprattutto per quanto riguarda la sua implementazione. Prima di tutto le aziende devono assicurarsi di avere le competenze e l’esperienza necessarie per implementare con successo FWA 5G e tutto ciò che esso comporta: dall’integrazione dell’infrastruttura esistente alla lotta contro la potenziale congestione della rete, ai costi.

Per sfruttare appieno il potenziale di una rete FWA 5G, le aziende devono collaborare con un partner esperto in grado di fornire soluzioni su misura, che possa garantire una copertura globale unita a partnership locali in grado di soddisfare le esigenze specifiche di ciascuna organizzazione. Il partner ideale può anche aiutare le aziende a monitorare le prestazioni della connettività e a sfruttare al meglio il loro investimento: utilizzando la reportistica in tempo reale dal momento dell’attivazione dell’FWA 5G, può consigliare eventuali aree di miglioramento e monitorare i livelli di connettività. Ciò consente alle aziende di reagire in modo rapido ed efficace a qualsiasi cambiamento, aumentando la loro flessibilità e consentendo loro di soddisfare le aspettative dei clienti a tutti i livelli.

Un futuro più connesso

Non è sorprendente che si preveda che il numero di connessioni con accesso FWA 5G raggiungerà i 236 milioni in tutto il mondo entro il 2028, rispetto ai 19,23 milioni del 2022. Se implementata e gestita in modo efficace, questa tecnologia permette alle organizzazioni di soddisfare le esigenze dei clienti in modo rapido ed efficiente e, al contempo, di scalare, rimanere agili, garantire la continuità aziendale e ottenere un vantaggio competitivo. La prossima generazione di soluzioni di connettività è già arrivata e inizia con l’FWA 5G.