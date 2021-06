Instreamatic, intelligenza artificiale vocale per il dialogue marketing

Instreamatic.ai è una piattaforma di intelligenza artificiale vocale per il dialogue marketing e advertising.

La mission di questa società di San Francisco è quella di rivoluzionare l’industria pubblicitaria permettendo agli utenti di “parlare con gli annunci”: saltare gli ad che non interessano e stimolare la curiosità di saperne di più in un ambiente a mani libere accessibile solo attraverso il dialogo.

Il dialogue advertising crea, secondo Instreamatic.ai, uno scenario di win per tutti: gli utenti ottengono una migliore esperienza pubblicitaria, gli inserzionisti possono misurare le prestazioni della campagna e l’engagement, gli editori beneficiano e tassi di ad e di fill-rate più elevati.

L’obiettivo della società è la costruzione di un ecosistema di annunci vocali aperto. Le soluzioni di intelligenza artificiale di Instreamatic.ai sono aperte a tutti: sviluppatori di app, media company, agenzie pubblicitarie, DSP, SSP, ad network.

Secondo Instreamatic, ciò di cui le marche hanno bisogno al giorno d’oggi è costruire relazioni significative e durature con i loro clienti.

Se si vuole procedere alla vecchia maniera e usare il tradizionale marketing audio tempestando i consumatori con annunci ripetuti che la maggior parte di loro trova irrilevante, non si può avere successo, è il parere di Instreamatic.

Il modo di fornire un valore reale ai clienti è quello di impegnarsi in un dialogo con loro e scoprire cosa trovano davvero rilevante. Per Instreamatic.ai questo è il momento in cui il marketing conversazionale diventa un game changer e può portare grandi vantaggi a tutti: ai publisher, agli inserzionisti e ai consumatori.

A questo scopo, Instreamatic.ai offre un’infrastruttura di voice dialogue marketing che fornisce ad intelligenti con cui le persone possono conversare.

In particolare, Instreamatic Voice AI Core permette a media company, inserzionisti e ad tech provider di coinvolgere il pubblico con una pubblicità intelligente e divertente basata sul dialogo. I clienti possono usare in licenza la piattaforma o accedervi tramite API per sfruttare le funzionalità di dialogue advertising.

Instreamatic Audio Ad Platform è una piattaforma per il marketing con tutti gli strumenti per gestire, misurare e monetizzare il traffico con l’advertising audio digitale.