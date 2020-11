Su Instagram arrivano i tab Reels e Shop, per i video e l’ecommerce

Social fa sempre più rima con video ed ecommerce e i nuovi cambiamenti in arrivo su Instagram vanno esattamente in questa direzione, con i tab Reels e Shop.

I Reels in sé non sono una novità assoluta: Instagram li ha lanciati qualche mese fa e sono una sorta di risposta a TikTok.

Si tratta di una funzione che permette di creare video divertenti da condividere con gli amici o con chiunque su Instagram e con cui si può registrare e modificare video multi-clip di 15 secondi con audio, effetti e strumenti creativi.

Ora il tab Reels facilita per gli utenti la scoperta di questi brevi video da parte di creator di tutto il mondo e di altri utenti di Instagram.

L’azienda del noto social network lo considera come una sorta di palcoscenico, un luogo dove le persone possono condividere la loro creatività con il mondo e avere la possibilità di trovare un pubblico.

Nemmeno la convergenza tra social media ed e-commerce è una novità, ma è un fatto che essa stia prendendo piede in maniera sempre più vasta e veloce.

La scheda Shop di Instagram è ideata per offrire un modo più semplice e diretto per entrare in contatto con le marche e i creator e per scoprire prodotti che potrebbero piacere.

Tra l’altro ad accelerare una tendenza già in atto ci ha pensato il Covid-19. È la stessa Instagram a sottolineare come quest’anno sulla piattaforma, con la pandemia e gran parte del mondo in distanziamento fisico o lock-down, si sia verificato in breve tempo un vero e proprio boom sia di video divertenti sia degli acquisti online, con sempre più persone che acquistano online e giovani che cercano i loro creator preferiti per consigli su cosa comprare.

Nel tab Shop è possibile trovare consigli personalizzati, selezioni dal canale @shop di Instagram curate dai redattori, video abilitati allo shopping, nuove collezioni di prodotti e molto altro ancora.