Inspired Education: i primi risultati del progetto pilota che utilizza l’AI nella scuola italiana

Inspired Education Group ha annunciato i risultati di un nuovo programma pilota che prevede l’utilizzo quotidiano della IA nell’insegnamento e apprendimento scolastico, dedicato agli studenti delle scuole secondarie.

Il programma, che ha visto la piattaforma Inspired AI utilizzata da alunni e docenti dell’International School of Monza, parte del Gruppo International School of Europe, ha dimostrato come gli studenti partecipanti abbiano ottenuto un miglioramento medio delle proprie performance scolastiche di 10,2 punti percentuali.

La piattaforma Inspired AI sfrutta l’intelligenza artificiale per creare “percorsi” su misura per gli studenti, sia durante i compiti in classe che a casa, fornendo allo stesso tempo analisi e raccomandazioni in tempo reale verso insegnanti e genitori. La tecnologia applicata utilizza test “diagnostici” iniziali per valutare i rispettivi punti di forza e di debolezza dei singoli studenti e, utilizzando questi dati, crea esercizi e moduli su misura in materie come l’Inglese, la Matematica e scienze.

Questi “percorsi” di apprendimento personalizzati garantiscono che gli specifici punti deboli di uno studente vengano affrontati e migliorati, amplificando allo stesso tempo i punti di forza in ciascuna materia. Nel corso del programma si è constatato che gli studenti sono migliorati sensibilmente tra il primo ed il secondo tentativo di accertamento diagnostico, con un aumento di 9 punti percentuali in Matematica e di circa 15 punti percentuali in Scienze.

In particolare, gli studenti coinvolti nello studio più ampio effettuato a livello globale, hanno visto, in media, il miglioramento maggiore nelle prestazioni in Biologia (10,6 punti percentuali) e Chimica (9,4 punti percentuali).

Iain Sachdev, Preside dell’International School of Monza, ha commentato: “L’intelligenza artificiale non sostituirà l’elemento umano nella formazione scolastica, che deve continuare a fondarsi sulle relazioni tra le persone ma, piuttosto, essere utilizzata in modo intelligente per approfondire esperienze e risultati di apprendimento. Infatti, personalizzando il percorso di apprendimento, l’intelligenza artificiale adattiva fornisce agli insegnanti dati istantanei e precisi sul livello raggiunto da ogni studente, e consente loro di supportarli al meglio per realizzare a pieno il proprio potenziale, sia all’interno che al di fuori delle materie scolastiche. Riguardo la tecnologia EdTech, non la stiamo implementando solo per il gusto di farlo, ma piuttosto selezionando e sviluppando consapevolmente strumenti che migliorano veramente l’apprendimento di ogni individuo, giorno dopo giorno all’interno del proprio percorso formativo“.

Nel suo utilizzo quotidiano all’interno delle scuole, la piattaforma Inspired AI ha tre scopi principali. In primo luogo, accelerare l’apprendimento degli studenti attraverso la personalizzazione “intelligente” del percorso di apprendimento. In secondo luogo, la piattaforma riduce anche il carico di lavoro degli insegnanti, in particolare in termini di valutazione, analisi e creazione di materiali da utilizzare. Infine, Inspired AI completa e migliora anche il lavoro degli stessi docenti, poiché fornisce informazioni progressive utili sui singoli studenti e segnalando gli interventi formativi da apportare ove necessario.

L’Intelligenza Artificiale, nei settori più avanzati, comincia a rappresentare anche in Italia un processo di trasformazione tecnologica notevole. Con l’implementazione dei nuovi sistemi di IA anche nel contesto educativo e formativo, sarà infatti possibile costruire un curriculum di alfabetizzazione che permetta agli studenti di costruire in modo critico la scoperta ed il loro rapporto più corretto con queste nuove tecnologie avanzate, permettendo di sfruttare le principali opportunità.

Il processo evolutivo, inoltre, delinea la figura di un insegnante che, anche con l’ausilio delle applicazioni dell’intelligenza artificiale, potrà garantire maggiormente ai propri studenti competenze e consapevolezza per il loro futuro apprendimento.

Nadia, studentessa dell’International School of Monza, ha dichiarato: “In un primo momento, i test e le materie più difficili mi creavano maggiori ansie, ma ora l’intelligenza artificiale rende tutto più facile, dalla semplice comprensione fino al ripasso. È come avere un compagno di studio sempre presente, sia che io stia facendo compiti a casa sia per provare a comprendere qualcosa di nuovo. La parte migliore sta nel fatto che la IA sa esattamente di cosa ho bisogno. Infatti, se qualcosa risulta troppo difficile per me, lo spiega più semplicemente finché non lo capisco pienamente. Se spiegato su un libro oppure attraverso un altro programma di apprendimento, un argomento molto complesso non sarebbe stato così facilmente comprensibile per me se non fosse stata l’intelligenza artificiale ad aiutarmi. Probabilmente non sarebbe stata la stessa cosa“.

La maggioranza dei 138 studenti italiani dell’International School of Monza coinvolti nel programma (46%) consiglierebbe Inspired AI come un buon strumento per l’apprendimento scolastico, e il 37% degli insegnanti ha confermato che le informazioni di valutazione fornite dalla piattaforma sono state utili nel guidare al meglio progressione negli studi dei singoli studenti. Inoltre, il 75% dei docenti consiglierebbe la piattaforma AI come un efficace strumento per l’apprendimento, e il 75% di loro ritiene che li abbia aiutati nella pianificazione delle lezioni. Questi risultati indicano chiaramente come questa nuova tecnologia funzioni in combinazione, o comunque in funzione di complementarità, con gli insegnanti all’interno di tutto il progetto pilota, consentendo queste buone prestazioni.

Oltre all’International School of Monza, attualmente anche l’International School of Milan, la St. Louis School Archinto, la St. Louis School Caviglia e la St. Louis School Colonna utilizzano la piattaforma Inspired AI per supportare l’insegnamento e l’apprendimento degli studenti.

In quanto leader a livello mondiale per le scuole ‘premium’, le sedi di Inspired Education Group attualmente formano più di 80.000 studenti in oltre 100 scuole di 6 continenti, fornendo un’esperienza di apprendimento di altissimo livello, dal 1° al 13° anno d’età. Le scuole sono focalizzate sui tre pilastri dell’istruzione moderna: eccellenza accademica, sport, arti performative e creative.