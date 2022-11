InfoCert Care protegge le credenziali SPID dei clienti InfoCert

InfoCert (Tinexta Group), tra le maggiori Autorità di Certificazione europee, ha lanciato InfoCert Care, un pacchetto di servizi per proteggere l’identità digitale SPID dalle minacce del mondo digitale.

InfoCert Care – spiega l’azienda – è un pacchetto di servizi per proteggere l’Identità SPID dei cittadini e per prevenire e mitigare i rischi connessi all’eventuale furto di credenziali e al loro uso fraudolento da parte di criminali informatici, ad esempio per l’utilizzo illecito di servizi erogati dalle PA, la sottrazione di denaro mediante il cambio dell’IBAN associato alla riscossione di prestazioni sociali o il furto della firma digitale creata con SPID.

InfoCert Care può essere immediatamente attivato a tutela sia dell’identità digitale personale che dell’identità uso professionale e, a breve – annuncia l’azienda –, anche dell’identità SPID per i minori, lo SPID dedicato a una fascia della popolazione tra le più esposte ai rischi del mondo cyber.

“La crescita esponenziale di SPID ha inevitabilmente attirato su questo formidabile acceleratore di innovazione le mire dei criminali informatici, con sempre più frequenti episodi di attacchi che sfruttano l’ingegneria sociale e la buona fede degli utenti meno esperti per carpire a fini fraudolenti le loro credenziali d’accesso SPID.

InfoCert è da sempre impegnata nel rafforzare la sicurezza e la tutela dei propri clienti rispetto alle minacce del mondo digitale. Le minacce cambiano quotidianamente e diventano sempre più sofisticate e non tutti i cittadini hanno gli strumenti per poterle riconoscere ed evitare. InfoCert Care permette di tutelare i clienti che hanno la malaugurata vicissitudine di cadere vittima di un cybercrime, siano essi professionisti o semplici cittadini.

InfoCert Care nasce dalla collaborazione con Wallife Insurance, una innovativa Insurtech specializzata in prodotti assicurativi per la protezione da rischi derivanti dall’utilizzo di nuove tecnologie”, commenta Carmine Auletta, Chief Security & Innovation Officer di InfoCert – Tinexta Group.

InfoCert Care include, tra le altre cose, molteplici servizi offerti dal gruppo Wallife, tra cui la polizza assicurativa distribuita da Wallife Insurance s.r.l., agenzia unica sul mercato, che garantisce – entro specifici massimali – il rimborso delle somme illecitamente sottratte e la copertura di eventuali spese di assistenza legale.

“Il furto di identità digitale è un fenomeno sempre più in crescita che richiede oggi maggiore attenzione e una più accurata protezione. Per questo motivo Wallife ha ideato insieme a InfoCert il prodotto InfoCert Care che, grazie all’integrazione della protezione assicurativa SPID Care, permette di offrire a tutti gli account SPID InfoCert un servizio di protezione avanzata e tutela legale dello SPID”, commenta Maria Enrica Angelone, CEO di Wallife.

I sottoscrittori di InfoCert Care possono accedere dalla propria area riservata a contenuti info-educativi sui rischi associati al furto d’identità digitale e su come prevenirli, tra cui una serie di video-tutorial tematici e un vademecum sulla sicurezza digitale.

InfoCert Care, infine, prevede anche un servizio di assistenza in caso di malfunzionamento del dispositivo mobile su cui è istallata MyInfoCert per SPID, fruibile contattando la Centrale Operativa dedicata per ottenere, a seconda dei casi, un supporto da remoto, l’intervento a domicilio di un tecnico specializzato o il trasferimento del prodotto presso un centro di assistenza specializzato.