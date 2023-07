Infobip presenta Experiences, la soluzione cloud conversazionale basata sull’AI

Disponibile gratuitamente in versione beta, Experiences di Infobip utilizza l’intelligenza artificiale generativa per aiutare le aziende a creare facilmente esperienze conversazionali.

Infobip presenta Experiences, un nuovo e rivoluzionario journey builder no-code basato sull’intelligenza artificiale generativa che consente alle aziende di coinvolgere e aumentare la fidelizzazione dei clienti così come favorire la crescita del proprio business. Experiences di Infobip permette di risparmiare tempo grazie a una libreria di template basati sull’intelligenza artificiale e personalizzati in base alle esigenze specifiche, a partire dall’onboarding e dall’engagement fino alla fidelizzazione dei clienti.

Secondo le ricerche condotte da Infobip, gli utenti preferiscono conversare con un’azienda o con un brand sul loro canale di comunicazione preferito. Experiences permette di raggiungere questo obiettivo, fornendo modelli conversazionali che risolvono le criticità e soddisfano i clienti.

Infobip Experiences offre un’integrazione efficace, che consente alle aziende di collegare il proprio stack tecnologico in pochi click. Di conseguenza, le aziende possono creare e orchestrare più rapidamente il customer journey e avere una visione globale della customer experience. La nuova soluzione, infatti, fornisce preziose informazioni sul customer journey grazie a efficaci funzionalità di analisi e reporting. Così facendo, le aziende possono tracciare il comportamento dei consumatori, misurare le performance e identificare i margini di miglioramento, ottimizzando le loro esperienze conversazionali con nuovi input basati sui dati per ottenere risultati migliori e garantire una maggiore soddisfazione dei clienti.

Experiences sarà disponibile per le aziende che operano in vari settori tra cui e-commerce, sport e intrattenimento, salute, servizi finanziari, viaggi e hospitality, trasporti e logistica, produzione e manifattura e telecomunicazioni. Con il tempo, le funzioni includeranno casi d’uso relativi a specifici settori verticali, come il back-in stock e il reso dei prodotti per la vendita al dettaglio, o casi d’uso relativi a segmenti diversi, come l’organizzazione di riunioni e la messaggistica basata sulla geolocalizzazione.

Experiences fa parte del portafoglio di soluzioni software-as-a-service di customer engagement di Infobip, che sarà sottoposto a un importante aggiornamento dell’Intelligenza Artificiale alla fine di questo mese.

Ivan Ostojić, Chief Business Officer di Infobip, ha dichiarato: “Con la crescente tendenza dei consumatori a voler interagire con le aziende o i brand attraverso canali di chat conversazionale, è diventato sempre più importante per le aziende offrire esperienze di questo tipo. Experiences, basato sull’intelligenza artificiale, aiuta le aziende a risolvere i problemi dei clienti, accelerando la trasformazione digitale, rispondendo alle necessità, aumentando la fedeltà e la crescita del business. Supportato dall’IA generativa, Experiences dimostra ulteriormente come Infobip continui a investire in nuovi prodotti e servizi innovativi per affermarsi come piattaforma di comunicazione leader di mercato”.

Infobip Experiences in versione beta

Infobip Experiences sarà disponibile gratuitamente in versione beta. Con Experiences, le aziende non dovranno acquistare inizialmente la piattaforma di comunicazione o i servizi professionali di Infobip. Per ulteriori informazioni su Experiences o per ottenere la versione BETA, visitare il sito https://www.infobip.com/experiences