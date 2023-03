Infobip implementa un region-locked data center per l’Unione Europea

Infobip offrirà ai clienti un region-locked data center per l’Unione Europea a partire dal 3 aprile 2023 in modo da poter supportare e aiutare i propri clienti a conformarsi ai requisiti di trasferimento dei dati in UE stabiliti dalla sentenza Schrems II quando utilizzano i suoi prodotti e servizi.

Nel luglio 2020, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso la storica Decisione Schrems II (causa C-311/18). La sentenza della CGUE ha avuto conseguenze di vasta portata, incidendo profondamente sull’intero panorama giuridico dei trasferimenti di dati personali al di fuori dell’UE, imponendo obblighi aggiuntivi per i trasferimenti dall’Unione Europea verso ogni Paese che non benefici di una Decisione di adeguatezza verso l’UE. Ciò include i dati personali accessibili al di fuori dell’UE.

All’indomani della sentenza Schrems II, Infobip si è impegnata notevolmente per fornire ai propri clienti non solo l’archiviazione e l’elaborazione dei dati nel data center UE, ma anche per garantire l’assistenza complessiva ai clienti all’interno dell’UE e dei paesi adeguati, vale a dire che qualsiasi accesso ai dati personali elaborati per conto dei clienti sulla piattaforma Infobip è possibile solo dall’UE e dai paesi riconosciuti dalla Commissione europea (CE) come paesi con un livello adeguato di protezione dei dati.

“Infobip si impegna sempre a tutelare i propri clienti nel rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali e si impegna a progettare i propri prodotti e servizi per soddisfare le loro esigenze e le aspettative in materia di privacy e sicurezza”, ha dichiarato Aurora Volarević, VP Corporate Affairs di Infobip.

“Siamo consapevoli che i requisiti di localizzazione dei dati stanno aumentando a livello globale, così come le sfide che i clienti devono affrontare per quanto riguarda le restrizioni al trasferimento dei dati personali. Di conseguenza, la pianificazione della localizzazione dei dati fa parte della nostra strategia aziendale ed è una delle priorità nella progettazione dei nostri prodotti e servizi. Questo region-locked data center in UE è un investimento significativo per Infobip, che si aggiunge ad altre numerose procedure di sicurezza che gli consentono di fornire assistenza ai clienti solo dall’UE, a dimostrazione del nostro impegno a conservare i dati dei clienti in un luogo scelto da loro”.

I clienti che desiderano utilizzare questo data center potranno richiedere tale modifica tramite un modulo online disponibile sul sito di Infobip o contattando un rappresentante commerciale.