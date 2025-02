indigo.ai lancia Chatbot Arena Italia, la prima piattaforma di comparazione di LLM per l’italiano

indigo.ai, leader italiano per gli assistenti virtuali basati su Agenti AI di ultima generazione che aiuta le aziende a evolvere la propria Customer Experience, annuncia Chatbot Arena Italia, la nuova piattaforma crowdsourced gratuita che permette di interagire interamente in italiano con i principali modelli linguistici, comparandoli. Gli utenti potranno sottoporre i loro prompt ai diversi LLM disponibili, ricevere risposte e votare quelle migliori, contribuendo così a determinare la qualità dei modelli, specificamente per la lingua italiana.

L’AI Index Report 2024 – sottolinea indigo.ai – ha evidenziato come, solo nel 2023, il numero di modelli linguistici di grandi dimensioni rilasciati a livello mondiale sia raddoppiato rispetto all’anno precedente. Si tratta di un trend destinato a crescere, tanto che solo nelle ultime settimane sono stati annunciati nuovi modelli sia globali (come o3-mini di OpenAI, DeepSeek R1 o xAI Grok 3), sia specifici per l’Italia (come Modello Italia di Igenius, Velvet di Almawave o Vitruvian-1 di ASC27). Tale fenomeno conferma, dunque, la necessità di strumenti di valutazione che permettano di confrontare i diversi modelli di linguaggio, così da favorirne l’ulteriore miglioramento e poterne sfruttare appieno le potenzialità.

La piattaforma globale Chatbot Arena, lanciata nel 2023, è nata proprio a questo scopo, attestandosi nel tempo come punto di riferimento della community AI mondiale per il testing e la classificazione dei modelli linguistici di grandi dimensioni. Ricevendo prompt in tutte le lingue, tuttavia, le valutazioni possono non rispecchiare appieno l’efficacia dei diversi modelli sui singoli idiomi.

Ora, con Chatbot Arena Italia, sarà possibile superare questa limitazione, dando la possibilità ai contributor della comunità AI locale di testare e comparare i più potenti modelli di linguaggio disponibili, per la prima volta in maniera diretta relativamente alla lingua italiana,

I feedback raccolti alimenteranno la classifica dei diversi modelli, fornendo così un’utile guida sia a chi voglia orientarsi in un panorama in continua e rapida evoluzione, sia agli sviluppatori AI stessi.

“In indigo.ai lavoriamo con l’intelligenza artificiale già dal 2016: per questo siamo consapevoli del ruolo attivo che la community svolge in ambito AI. Abbiamo quindi scelto di avviare il progetto Chatbot Arena Italia per coinvolgerla attivamente anche sul nostro territorio, colmando la mancanza di una classifica solida e affidabile per le performance dei modelli di linguaggio in italiano”, dichiara Enrico Bertino, Co-founder e Chief AI Officer di indigo.ai.

“Il nostro obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di un vero e proprio ecosistema della Gen AI in Italia, promuovendo un confronto trasparente e collaborativo tra i suoi protagonisti. Siamo convinti che la piattaforma possa diventare un vero e proprio punto di riferimento per appassionati ed esperti del settore, poiché rappresenta uno strumento essenziale per mappare in modo chiaro e trasparente lo stato dell’arte degli LLM nel nostro Paese”.

Come funziona Chatbot Arena Italia

Gli utenti possono mettere alla prova i modelli scegliendo fra 3 diverse modalità di interazione:

Arena (battaglie) : consente di inviare un prompt e ricevere risposte da due modelli anonimi, scelti randomicamente dalla piattaforma. Solo dopo aver votato la risposta migliore tra quelle in output, sarà possibile scoprire con quali modelli si è interagito.

: consente di inviare un prompt e ricevere risposte da due modelli anonimi, scelti randomicamente dalla piattaforma. Solo dopo aver votato la risposta migliore tra quelle in output, sarà possibile scoprire con quali modelli si è interagito. Arena (fianco a fianco) : consente di selezionare due modelli specifici tra quelli disponibili sulla piattaforma, da interrogare con lo stesso prompt. Non essendo condotte con modelli anonimi, tuttavia, tali interazioni non contribuiscono alla classifica di Chatbot Arena Italia.

: consente di selezionare due modelli specifici tra quelli disponibili sulla piattaforma, da interrogare con lo stesso prompt. Non essendo condotte con modelli anonimi, tuttavia, tali interazioni non contribuiscono alla classifica di Chatbot Arena Italia. Chat diretta: consente di avviare una conversazione con uno specifico modello linguistico, valutandola.

La classifica dei modelli di linguaggio più efficaci per la lingua italiana, calcolata sulla base dei voti degli utenti raccolti in forma anonima tramite la piattaforma, è disponibile nel tab Leaderboard.

I modelli linguistici disponibili su Chatbot Arena Italia, in continuo aggiornamento, sono già più di 30 e includono, tra gli altri, Deepseek R1, GPT-4o, Claude 3.5, e il nuovo o3-mini, ma anche gli italiani Minerva e Modello Italia.

Chatbot Arena Italia è già disponibile sul sito indigo.ai.