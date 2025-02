Vitruvian-1, da ASC27 il nuovo modello AI made in Italy

Nell’ambito dell’impegno di ASC27 per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, è stato rilasciato Vitruvian-1 14B, un modello avanzato con capacità di ragionamento.

Vitruvian-1 è progettato per supportare imprese e governi nel percorso di adozione dell’AI. La scelta di sviluppare un modello di ridotte dimensioni rende Vitruvian-1 uno strumento efficace e utile per un’AI responsabile, utilizzabile per lo sviluppo economico e sociale anche da parte di soggetti che non dispongono di risorse ingenti, democratizzando la tecnologia e spingendo il progresso.

Vitruvian-1 prende il nome dal famoso disegno di Leonardo da Vinci che, circa 500 anni fa, con carta e penna, creò un simbolo del genio italiano noto in tutto il mondo. Il giovanissimo team di ASC27 ha preso ispirazione da quel gesto e, riunendo collaboratori e sostenitori, si è lanciato nella sfida di creare un modello capace di competere con i grandi modelli sviluppati in Cina e Stati Uniti, come Qwen, DeepSeek, ChatGPT, Claude e Llama. La sfida è stata vinta con successo.

È stato pubblicato il Technical Paper che descrive le caratteristiche e le capacità del modello, posizionando Vitruvian-1 ai vertici delle classifiche mondiali, nonostante le sue dimensioni contenute. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’impiego delle tecniche più avanzate di apprendimento profondo e all’approccio innovativo tipicamente italiano nell’affrontare i limiti della conoscenza con strumenti limitati. L’Italia, che ha dato vita a invenzioni fondamentali come il telefono, la radio e il personal computer, con Vitruvian-1 riafferma il proprio ruolo nell’AI a livello mondiale.

Vitruvian-1 non è solo un chatbot, ma un modello che ha sviluppato una capacità avanzata di ragionamento. Sebbene non raggiunga il livello del ragionamento umano, il modello si basa su un meccanismo di reasoning strutturato secondo i principi del pensiero umano, applicato all’uso del linguaggio in forme colloquiali, analitiche e simboliche. Grazie a questa capacità di reasoning avanzato, un modello relativamente compatto (14B) è in grado di affrontare e risolvere problemi complessi che persino modelli di dimensioni molto maggiori non riescono a gestire.

Vitruvian-1 supporta le principali lingue europee e ha ricevuto un addestramento in diverse discipline, tra cui matematica, fisica, chimica, diritto, medicina, scienza e tecnologia. Inoltre, possiede una forte connessione con la lingua italiana, un aspetto cruciale per le applicazioni pratiche all’interno di aziende e istituzioni nazionali.

Essendo un modello sviluppato in Europa, e in particolare in Italia, Vitruvian-1 può rappresentare la base per lo sviluppo di una filiera di modelli AI che, rispettando le normative europee, contribuirà alla creazione di un vero e proprio ecosistema dell’intelligenza artificiale. Questo ecosistema, oltre a generare importanti risultati economici diretti, potrà attrarre investimenti, anche internazionali, e creare un polo di riferimento capace di richiamare le brillanti menti italiane spesso costrette a emigrare all’estero in cerca di nuove sfide.

Vitruvian-1 segna un significativo passo avanti nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, rappresentando il primo passo per ASC27 e per l’Italia verso una posizione di prestigio nel panorama dell’AI mondiale.