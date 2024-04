Impresoft rafforza la sua presenza nel settore SAP con l’acquisizione di Ribes Solutions

Impresoft ha annunciato l’acquisizione di Ribes Solutions, azienda che opera dal 2004 sul mercato ICT e molto focalizzata nella gestione delle soluzioni SAP

La società è partner SAP per la soluzione SAP Business One dedicata alle PMI, oltre ad essere specializzata nell’implementazione di soluzioni SAP, SAP ECC e S/4 HANA per Large Enterprise. Ribes Solutions offre ai propri clienti consulenza qualificata in tutte le fasi progettuali, dall’analisi dei processi, alla definizione del nuovo modello di business, sviluppando soluzioni standard e personalizzate, fino all’erogazione di servizi di assistenza e supporto post avviamento. La squadra, caratterizzata da un elevato patrimonio di competenze professionali e da un’organizzazione agile e dinamica, risponde alle molteplici esigenze dei clienti avvalendosi delle competenze acquisite presso le più importanti realtà aziendali in diversi settori di mercato sia in Italia che all’estero.

“Con questa operazione, la quarta che Impresoft ha realizzato nel 2024, è evidente la volontà del Gruppo di investire nella crescita. Il gruppo ha espresso una crescita importante nel corso del 2023, conseguendo 200 milioni di ricavi e raddoppiando nei fatti la dimensione rispetto al 2022. Ribes Solutions ci consente di consolidare ulteriormente il nostro Competence Center di Business Solutions e in particolare le soluzioni ERP, rafforzando la nostra proposta di valore su SAP.” afferma Alessandro Geraldi Group CEO di Impresoft.

“Siamo orgogliosi dell’ingresso di Ribes Solutions nel mondo Impresoft, con cui siamo certi di poter giocare un ruolo innovativo e sempre più da leader nel mercato.” conclude Geraldi.

L’operazione, a pochi mesi di distanza dall’ingresso nel gruppo di Brain System e Syscons, rappresenta un nuovo passo avanti nella strategia di crescita di Impresoft. L’operazione guidata da Antonello Morina Founder, Strategic Coordinator and M&A di Impresoft “garantirà un ulteriore rafforzamento delle competenze e delle capacità di Impresoft nel mondo SAP ed una maggior vicinanza alle medie aziende. Con questa acquisizione, il Competence Center Business Solutions continua la sua strategia di sviluppo di un’offerta integrata UniQa a copertura sia di SAP Business One che di S/4HANA. Le sinergie con HBS (Hiteco-Brain System) e Syscons, già presenti nel gruppo, costituiscono un momento decisivo per l’affermazione del progetto” commenta Morina.

L’obiettivo di Impresoft continua ad essere quello di voler aiutare i clienti a realizzare i loro obiettivi di accelerazione digitale e offrire le migliori opportunità di realizzazione professionale e personale alle nostre persone. Si tratta di principi che hanno guidato lo spirito del Gruppo fin dalla sua nascita e le incredibili sinergie che continuano a crearsi contribuiscono alla continua creazione di valore per le persone, l’ambiente e le aziende.

“Siamo entusiasti ed orgogliosi di entrare a fare parte della squadra di Impresoft, portando al servizio del Gruppo la nostra competenza ventennale nell’ambito di progetti SAP e soluzioni innovative per le imprese. L’ingresso nel gruppo ci consente di consolidare ed accelerare il nostro percorso di crescita con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mercato delle medie e grandi aziende andando a rafforzare la nostra offerta di servizi a sostegno dei progetti dei nostri clienti. Sono ottimista riguardo al futuro e motivato a dare il nostro contributo al successo collettivo” aggiunge Alessandro D’Amico CEO di Ribes Solutions Srl.

Impresoft, con l’obiettivo di guidare l’accelerazione digitale del sistema Paese, si sta impegnando concretamente ad accrescere la propria proposta di valore per servire al meglio i propri clienti garantendo solidità, esperienza e supporto.