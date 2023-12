Impresoft compra Brain System e amplia il suo polo Sap

Impresoft, azienda controllata da Clessidra Private Equity SGR, annuncia l’acquisizione di Brain System, azienda specializzata nell’implementazione di soluzioni SAP in ambito ERP, basate sulla soluzione SAP Business One.

La società si rivolge principalmente a piccole e medie imprese supportandone il percorso di crescita attraverso la gestione integrata delle informazioni e dei processi aziendali e mettendo a disposizione il proprio portafoglio di competenze, servizi, tecnologia e software. Il Competence Center Business Solutions di Impresoft continua il suo percorso di sviluppo dell’offerta SAP Business One e SAP S/4HANA Public Cloud ed accresce la sua proposta di valore aggiungendo un altro tassello importante all’offerta UniQa.

Con l’ingresso di Brain System, Impresoft prosegue il percorso di posizionamento come leader nella trasformazione digitale in Italia. “Siamo orgogliosi dell’ingresso di Brain System nel mondo Impresoft: ci consentirà di rafforzare reciprocamente la nostra proposizione di valore, soprattutto nel campo delle Business Solutions. Con Brain System e con un partner come SAP, leader di mercato per la gestione dei processi aziendali e nella gestione integrata dei dati, siamo certi di poter giocare un ruolo innovativo e sempre più da leader nel mercato. Per i nostri clienti i vantaggi sono evidenti, perché potranno beneficiare di competenze sempre più avanzate di consulenza, in grado di ottimizzarne i processi e il business.” afferma Alessandro Geraldi Group CEO di Impresoft.

Un’altra operazione guidata da Antonello Morina Founder, Strategic Coordinator and M&A di Impresoft che a distanza di pochissimo tempo dal precedente annuncio contribuisce all’ulteriore sviluppo del Competence Center Business Solutions. “L’acquisizione garantirà un ulteriore rafforzamento delle competenze e delle capacità di Impresoft nel mondo SAP ed una maggior vicinanza alle medie aziende localizzate in Lombardia. Con questa acquisizione, il Competence Center delle Business Solutions continua la sua strategia di sviluppo di un’offerta integrata (UniQa) a copertura sia di SAP Business One che di S/4HANA Public Cloud. Le sinergie con Hiteco e con Syscons, già presenti nel gruppo, costituiscono ovviamente un momento decisivo per l’affermazione del progetto” commenta Morina.

Impresoft ha sempre privilegiato scelte che garantissero una visione e una competitività di lungo periodo. Il rispetto delle persone, la cura dei clienti, l’approccio etico e innovativo sono sempre stati gli elementi chiave che hanno guidato tutte le operazioni realizzate sinora. Il Gruppo, con l’obiettivo di guidare il sistema Paese, si sta impegnando concretamente ad accrescere la propria proposta di valore per servire al meglio i propri clienti nel percorso di trasformazione digitale garantendo solidità, esperienza e supporto.



“Siamo molto felici di investire in questo nuovo percorso, in Impresoft abbiamo trovato un punto di riferimento unito e complementare grazie all’organizzazione dei competence center che sono in grado di offrire servizi d’eccellenza sul mercato senza uguali. Questo contesto, giunto al momento più opportuno, dopo la nostra esperienza pluriennale, ci consentirà, insieme alle aziende che già sono parte del Gruppo, di crescere ulteriormente e aggiungere quantità e qualità ai servizi da proporre ai clienti che negli ultimi anni hanno via via aumentato la loro domanda di soluzioni IT integrate” aggiungono Giovanni Pedruzzi ed Efrem Frigeni CEOs di Brain System Srl.

Ancora una volta la concretezza delle operazioni intraprese da Impresoft dimostra la costante volontà del Gruppo di investire nel settore e di come sia in grado di offrire supporto e consulenza nella scelta ed implementazione delle migliori applicazioni e tecnologie, di servire le aziende clienti di tutti i principali settori e di rispondere alle esigenze di digitalizzazione garantendo avanguardia, innovazione, competitività e profittabilità sostenibile