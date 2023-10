Il ruolo dell’intelligenza artificiale oggi? Lo spiega Salesforce alla Milano Digital Week

Salesforce si prepara alla Milano Digital Week, in programma dal 5 al 9 ottobre, con l’organizzazione di un evento e una campagna pubblicitaria innovativa.

In particolare, con un evento interamente dedicato alla storia dell’intelligenza artificiale.

Venerdì 6 ottobre, a partire dalle 14:30, presso il PHYD (Via Tortona, 31) sarà possibile ripercorrere con un pizzico di nostalgia le innovazioni che il digitale ha offerto al mondo con l’evento Salesforce for AI.

Francesco Oggiano, digital journalist di Will Media, e Gianvito Martulli, Lead Solution Engineer di Salesforce, racconteranno non solo la storia dell’intelligenza artificiale tra nuove competenze e vecchie paure, ma anche come l’uomo abbia da sempre cercato di costruire un surrogato di sé.

L’evento sarà anche l’occasione per ascoltare in anteprima i primi minuti di Ai nostri tempi, la nuova serie podcast di Chora Media e promossa da Salesforce, che mette a confronto generazioni diverse per capire come la digitalizzazione abbia cambiato e facilitato alcune professioni, dalle vendite fino al settore dei viaggi.

Per i più giovani sarà inoltre possibile mettersi alla prova in simulazioni che forniranno preziosi feedback sulle proprie capacità di svolgere colloqui di lavoro.