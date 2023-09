Il laboratorio di AWS, dove l’hardware del data center in disuso ha una seconda possibilità

AWS gestisce una rete globale di tecnologie server rack all’avanguardia nei propri data center. Nonostante siano alcuni dei server più avanzati al mondo, come tutto l’hardware, devono essere sostituiti. Per estendere la vita utile dell’hardware del data center, AWS invia tutti i rack e i componenti dei server funzionanti, disinfettati e ritirati ai suoi hub di logistica inversa.

Lì, i rack dei server vengono smontati in modo sicuro e i componenti vengono riparati e testati per il riutilizzo nei suoi data center.

Il programma supporta il percorso di AWS per raggiungere l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2040, come parte di The Climate Pledge . AWS sta adottando tre principi dell’economia circolare per i rack di server attraverso la pianificazione della riutilizzabilità, mantenendo le apparecchiature funzionanti in modo efficiente e recuperando valore dalle apparecchiature dismesse in modo sicuro attraverso il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio. Ciò consente ad AWS di mantenere le risorse al loro massimo valore il più a lungo possibile, evitando la generazione di rifiuti dalle nostre operazioni globali e riducendo l’uso di materie prime e le emissioni di carbonio lungo la nostra catena di fornitura.

Ecco una panoramica dettagliata dei processi del programma di logistica inversa di AWS che rendono possibile il riutilizzo dei componenti.

Step 1: I rack dei server dismessi vengono ripuliti dai dati dei clienti

Prima di essere smantellati presso un hub di logistica inversa di AWS, tutti i supporti di archiviazione dei dati vengono disinfettati per garantire che i dati dei clienti vengano rimossi in modo sicuro. I rack dei server vengono quindi disattivati ​​e ne viene testata la funzionalità.

Step 2: Gli hub di logistica inversa accolgono server rack e componenti hardware dismessi

AWS dispone attualmente di hub di logistica inversa nelle principali regioni del mondo che elaborano l’hardware dai data center locali. Ogni hub è costituito da un centro di smaltimento delle risorse informatiche (IT) che riceve rack di server e singoli componenti dai data center e da un laboratorio di analisi dei guasti (FA lab) che verifica e ripara i componenti usati. In ogni fase del processo di logistica inversa, la sicurezza rimane una priorità assoluta.

“Applichiamo lo stesso elevato livello di cura e sicurezza che applichiamo quando l’hardware è attivo nella produzione nei nostri data center“, ha affermato Lisa Anderson, senior manager for reverse logistic, AWS Nord America.

Step 3: I rack per server vengono accuratamente smantellati in singoli componenti

Durante il processo di smantellamento, i rack dei server vengono smontati in singoli componenti. I tecnici AWS quindi elaborano e valutano ogni componente per determinare il massimo potenziale di riutilizzo. Le schede AWS Nitro, le unità di alimentazione (PSU), le unità di elaborazione grafica (GPU), gli switch, i moduli di memoria dual in-line (DIMM) e le fibre ottiche sono tra i componenti prioritari per il riutilizzo.

Step 4: Il laboratorio FA è il nucleo di un hub logistico inverso AWS

È composto da due parti: laboratorio di riparazione e laboratorio di collaudo. Nel laboratorio FA, i tecnici ispezionano i componenti per danni fisici.

Julie Scudder, responsabile del laboratorio AWS FA in Nord America, ha spiegato: “I tecnici cercano eventuali difetti che potrebbero impedire il riutilizzo di un componente in un data center”.

Dopo l’ispezione, i tecnici eseguono piccole riparazioni quando necessario e puliscono i componenti prima di inviarli per il collaudo.

Step 5: I test di analisi dei guasti garantiscono la funzionalità dei componenti

Nel laboratorio FA, diversi rack di server funzionano durante il giorno mentre i tecnici valutano diversi aspetti delle prestazioni. Alla stazione in fibra ottica, i tecnici AWS eseguono test che misurano la consegna dei dati per garantire che la loro connessione rimanga forte. Altri test simulano le sollecitazioni operative del data center o utilizzano script software per determinare la funzionalità dei componenti.

Step 6: Le schede Nitro vengono messe in banchi di prova che simulano l’ambiente di un server del data center

Le schede AWS Nitro e i relativi banchi di prova sono prodotti dagli Annapurna Labs di Amazon . Una volta che una scheda viene posizionata in un banco di prova, un tecnico di laboratorio FA esegue una serie di script software per garantire che la scheda funzioni con gli stessi standard di alta qualità di una scheda di nuova produzione. Le schede Nitro fanno parte del sistema AWS Nitro che fornisce sicurezza, riservatezza e prestazioni migliorate, consentendo la fornitura rapida di tecnologie innovative ai clienti di Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Step 7: I risultati dei test vengono inviati ai team di ingegneri hardware di AWS, dove possono essere analizzati e utilizzati per migliorare i progetti futuri

I dati raccolti dai test della Nitro Card vengono inviati direttamente agli Annapurna Labs di Amazon. Questo processo aiuta a identificare le modifiche hardware o software per migliorare lo sviluppo di nuovi prodotti e per estendere ulteriormente la durata delle schede esistenti.

Step 8: I componenti funzionali vengono restituiti all’inventario per il riutilizzo in un data center AWS

“Siamo molto orgogliosi del lavoro che svolgiamo, consapevoli che c’è ancora molta vita utile nei prodotti che tocchiamo”, ha affermato Anderson. “I componenti che ripariamo sono piccoli, ma hanno il potenziale per avere un grande impatto sulla nostra azienda, sui nostri clienti e sul nostro pianeta”.