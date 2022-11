Il Digital Signage entra nel futuro con l’Intelligenza Artificiale

Nel mondo attuale, ricco di stimoli sensoriali di ogni tipo, attirare e mantenere l’attenzione delle persone è un compito decisamente sfidante.

Secondo una ricerca, negli ultimi 15 anni la soglia di attenzione è scesa in maniera drammatica, arrivando a soli 8 secondi.

Responsabile di questo scenario è l’abuso tecnologico, che ingenera la necessità di essere sempre connessi, e di conseguenza esposti ad un flusso importante di suggestioni e stimoli.

La risposta più efficace a questo stato di cose è l’immediatezza offerta dalle piattaforme digitali, che contraggono tempi di attenzione, con il risultato di arrivare ad erogare messaggi composte di poche parole, immagini di grande impatto o video piuttosto brevi. Nell’epoca dell’iperconnessione, quindi, riuscire a farsi notare e a far memorizzare un messaggio è sempre più difficile. È in questo contesto che si inserisce il Digital Signage, un modo di comunicare che si sta evolvendo con forza.

Cos’è il Digital Signage

Il Digital Signage è una forma di comunicazione di prossimità, messa in atto attraverso pannelli digitali che possono avere le forme e dimensioni più diverse. Ne vediamo ogni giorno in negozi, piazze, stazioni, vie e uffici. In molte situazioni, questi display sono touchscreen e interattivi, oppure totem multimediali e ancora monitor a LED che consentono la fruizione di contenuti diversi. Grazie a filmati ed animazioni, permettono agli utenti di interagire, coinvolgendolo in un’attività sensoriale ed esperienziale al tempo stesso.

Questo rappresenta a tutti gli effetti uno dei punti di forza del digital signage, e permette ai brand di creare una user experience di alto livello.

Intelligenza Artificiale per il Digital Signage

Negli ultimi anni l’impiego di algoritmi di Intelligenza Artificiale e sistemi IoT in ambito Digital

Signage e Vending è in crescita. Presto interagiremo con macchine intelligenti al lavoro, al ristorante, mentre camminiamo per strada, e cambierà totalmente il nostro essere consumatori. Le casse automatiche al

supermercato e i distributori di bevande in ufficio, per fare alcuni esempi, evolveranno e l’interazione uomo- macchina sarà sempre più immediata e naturale. A cambiare non sarà solo il modo in cui le aziende si rivolgono ai clienti, ma anche la customer experience in generale.

Un’insegna digitale basata sull’IA, dotata di telecamere, microfoni e sensori e integrata in una rete, ad esempio, potrebbe esaminare rapidamente le caratteristiche della persona che si trova di fronte e suggerire un prodotto da acquistare. Dati i recenti sviluppi, si sta accorciando la distanza fra segnaletica digitale e distribuzione automatica: i distributori automatici di ultima generazione sono dispositivi interconnessi in una rete IoT, implementati con monitor sofisticati e modelli di IA; sono intelligenti, veloci, possono raccogliere grandi quantità di dati tracciando con precisione le abitudini di acquisto dei clienti e creare così una customer experience unica.

CLEA: la tecnologia giusta per le macchine intelligenti

La progettazione di dispostivi intelligenti passa quindi attraverso l’implementazione di HMI e software adeguati – modelli di AI avanzata, piattaforme per la gestione e l’elaborazione dei dati. È proprio qui che la tecnologia SECO si distingue: unendo le competenze in ambito Data Science, AI ed Edge Computing all’esperienza nello sviluppo di sensori e sistemi IoT, SECO è in grado di progettare soluzioni altamente innovative per il Digital Signage e le Vending Machines, sia hardware che software. CLEA, la piattaforma software di SECO che in tempo reale restituisce informazioni ad alto valore aggiunto sulla base dei dati generati dai dispositivi on-field, è uno strumento flessibile e potente, ideale per trasformare digitalmente dispositivi di segnaletica digitale e distributori automatici.

Scopri come l’IA di CLEA può rendere una Vending Machine smart, capace di suggerire bevande al cliente in base a sesso-età-emozioni e al suo storico degli acquisti, e al tempo stesso di monitorare in real-time le transazioni e analizzare gli aggregati e le statistiche dei comportamenti dei clienti