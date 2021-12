Il digital commerce sarà il canale di vendita più importante

L’86% dei leader del marketing afferma che il digital commerce sarà la via di accesso al mercato più importante per le loro organizzazioni nei prossimi due anni.

A rivelarlo è un recente studio della società di ricerca e consulenza Gartner.

Tuttavia – ha aggiunto Gartner –, i risultati del sondaggio mostrano anche che i marketer devono affrontare una sfida impegnativa per soddisfare o superare le aspettative dei manager senior, aumentate dalla rapida accelerazione del digital commerce dell’anno scorso.

È forse utile innanzitutto fare chiarezza sulla definizione: per Gartner, il commercio digitale (digital commerce) permette ai clienti di acquistare beni e servizi attraverso un’esperienza interattiva e self-service.

Include le persone, i processi e le tecnologie per coprire sviluppo di contenuti, analytics, promozione, pricing, acquisizione e retention dei clienti e customer experience in tutti i punti di contatto durante il percorso di acquisto del cliente.

Per la sua ricerca, Gartner ha intervistato oltre 400 leader del marketing negli Stati Uniti, in Canada, Francia, Germania e Regno Unito, da agosto a settembre 2021, al fine di comprendere lo stato del digital commerce.

I risultati hanno mostrato che, nonostante ci si trovi di fronte a un ritmo di cambiamenti senza precedenti, il 79% delle organizzazioni ha raggiunto o superato i propri obiettivi di fatturato per il 2021.

Tuttavia, nonostante i target siano stati raggiunti o superati, gli intervistati hanno riferito che solo il 27% delle aspettative dei loro leader senior sono state superate in termini di prestazioni superiori per quanto riguarda le entrate e la redditività del digital commerce.

Inoltre, solo l’11% dei leader del marketing ha riferito di aver superato sia gli obiettivi di fatturato e di profitto, sia le aspettative dei loro dirigenti.

Digital commerce, prospettive e aspettative

Secondo gli analisti di Gartner, questo suggerisce che alcuni leader senior possono ritenere che tale crescita e performance sia un dato di fatto basato sul passaggio dei clienti ai comportamenti di acquisto del commercio digitale.

Guardando avanti, la sfida per i responsabili del digital commerce è che i leader senior si aspetteranno un valore simile o maggiore nel 2022 e oltre.

Per garantire il valore del digital commerce nel 2022 e oltre, Gartner ha alcuni consigli per le imprese.

Innanzitutto, il suggerimento è di sviluppare una chiara roadmap verso la maturità del commercio digitale, un fattore chiave per le prestazioni. Tuttavia, l’89% dei leader intervistati concorda sul fatto di aver bisogno di evolvere le attuali capacità di business digitale per produrre risultati più tangibili.

Il secondo punto è: stabilire una strategia per fornire una crescita sostenibile a breve e lungo termine.

In media, ha sottolineato Gartner, il 90% dei leader intervistati concorda sul fatto che stanno investendo in capacità aggiuntive per il digital commerce. Tuttavia, si trovano in una posizione difficile in cui i budget vengono tagliati, quindi hanno bisogno di garantire che i loro investimenti funzionino bene e portino valore.

Di conseguenza, molti riconoscono che hanno bisogno di proiettare un orizzonte strategico più lungo per fornire una crescita sostenibile. Adottare una cultura di test e apprendimento può aiutare le organizzazioni a identificare, eseguire e scalare iniziative a breve e lungo termine.

Infine, il consiglio di Gartner è di affrontare le sfide del talento. La sfida per i leader del commercio digitale è trattenere i loro migliori talenti in questo campo. Soprattutto quando il livello di competizione per acquisire i migliori talenti è incredibilmente alto.

Di conseguenza, i leader devono mantenere l’attenzione sul coltivare e sviluppare i talenti per mantenerli impegnati, stimolati e ricompensati in modo adeguato.