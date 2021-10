Il data center più green d’Arabia è di Schneider Electric

Schneider Electric ha annunciato la realizzazione di un data center green ed efficiente nel nuovo campus dell’Università di Birmingham Dubai. Studenti e professori del nuovo campus beneficeranno di uno dei Data Center più avanzati degli Emirati Arabi Uniti, una struttura ad alte prestazioni e alta efficienza energetica che riflette gli obiettivi di sostenibilità dell’Università.

Il Data Center permetterà un risparmio energetico fino al 15%, al massimo delle prestazioni. Inoltre è costruito basandosi sulla tecnologia di Schneider Electric e implementato dal system integrator CDW.

È progettato per essere il più efficiente possibile dal punto di vista energetico. Include funzionalità come la gestione remota e il benchmarking delle prestazioni. Collegato al campus britannico dell’Università di Birmingham, il Data Center consentirà un rapido scambio di dati tra i due siti.

Le nuove strutture dell’Università di Birmingham Dubai sono state progettate come uno “Smart Campus”. Con tecnologie che consentono un insegnamento e un apprendimento innovativi e multidisciplinari.

Studenti e professori beneficeranno di WiFi6 per supportare l’apprendimento e la ricerca in tutto il campus e tra gli Emirati Arabi Uniti e il Regno Unito.

Data center, le tecnologie abilitanti di Schneider Electric

La tecnologia fornita da Schneider Electric copre sia l’hardware che il software e include le unità di distribuzione dell’alimentazione rack (Easy Metered Rack PDU) per il monitoraggio remoto in tempo reale del consumo energetico, nonché la gestione dell’alimentazione per i carichi collegati. I gruppi di continuità forniscono alimentazione di backup della batteria in caso di improvvisa interruzione di elettricità. I supporti Easy Rack semplificano la progettazione e la manutenzione del Data Center.

Il software EcoStruxure IT di Schneider Electric offre inoltre una serie di funzionalità per migliorare le operazioni del Data Center. Infatti, il suo team sarà in grado di monitorare, gestire e ottimizzare il consumo di energia tra server, sistema di raffreddamento e apparecchiature elettriche in loco o in remoto. La sicurezza informatica integrata ridurrà il rischio di una violazione della sicurezza. Questo, attraverso valutazioni delle vulnerabilità su tutti i dispositivi all’interno del Data Center.

Grazie all’analisi basata su cloud di EcoStruxure IT, i dati dell’infrastruttura del Data Center possono essere confrontati in modo anonimo con migliaia di altri siti. Questa funzionalità sarà utile per migliorare le prestazioni, l’efficienza e lo stato delle apparecchiature.