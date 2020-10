Il data center dimostrativo di NTT Global con Rosenberger OSI

Rosenberger OSI (Optical Solutions & Infrastructure) in partnership con il Frankfurt Technology Experience Lab di NTT Global Data Center EMEA ha creato un laboratorio che funziona come un data center dimostrativo in cui è possibile mostrare e testare dal vivo componenti e soluzioni.

Il Technology Experience Lab di Francoforte fa parte della strategia di crescita globale del fornitore di data center NTT Global Data Center EMEA: sono ormai 8 i laboratori globali dove vengono testate soluzioni innovative nel campo della tecnologia cloud, dagli scenari di cloud ibrido all’intelligenza artificiale, IoT e altro.

I Proof of Concept vengono eseguiti con successo attraverso la collaborazione e il supporto di un solido ecosistema di partner, fornitori e start-up, inclusi altri reparti della famiglia NTT.

Per Rosenberger OSI l’obiettivo della partnership è l’apertura di nuove relazioni con i clienti e nuovi campi di applicazione.

A tal fine, la società esperta nel cablaggio può installare e presentare i suoi prodotti nel Frankfurt Lab, con dimostrazioni dal vivo con esempi pratici di utilizzo delle soluzioni.

Per conoscere lo stato dell’arte dell’innovazione dei data center iscriviti all’evento digitale Data Center Innovation Day: online il 21 ottobre

In una prima fase Rosenberger OSI sarà presente al Lab Frankfurt con una panoramica delle proprie soluzioni di cablaggio innovative a prova di futuro per la creazione e l’espansione di un’infrastruttura IT orientata al domani.

In una fase successiva è prevista un’estensione a un caso d’uso concreto nella gamma 400GbE.

«I nostri clienti possono fare test anche nell’ambiente di laboratorio. Anche i nostri partner della IT system house sono presenti a questo scopo», afferma Klaus Friedrich, Responsabile del team commerciale Sales & Marketing Process di Rosenberger OSI.

Va segnalato che a ottobre Rosenberger OSI che si è aggiudicata il riconoscimento GOLD per lo sviluppo del nuovo sistema di cablaggio PreCONNECT SEDECIM, riconosciuto tra i migliori del settore dal Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards 2020.