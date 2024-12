iGenius presenta Colosseum, supercomputer basato su NVIDIA Grace Blackwell

iGenius ha annunciato oggi il lancio di Colosseum, uno dei più grandi SuperPOD NVIDIA DGX al mondo, equipaggiato con superchip NVIDIA Grace Blackwell, per supportare la distribuzione di modelli di AI avanzati dedicati ai clienti nei settori finanziari, sanitari e del settore pubblico a livello globale.

Il supercomputer Colosseum è dotato di sistemi NVIDIA DGX GB200 contenenti migliaia di superchip NVIDIA Grace Blackwell progettati per l’addestramento e l’inferenza in tempo reale per modelli LLM da oltre mille miliardi di parametri.

iGenius utilizzerà il supercomputer Colosseum per realizzare applicazioni avanzate di AI, tra cui l’addestramento di AI generativa open-source e large language models con oltre un trilione di parametri. Colosseum sarà situato in Europa e sarà dotato di un sistema di raffreddamento a liquido all’avanguardia e abiliterà una perfomance di 115 exaflop (115.000.000.000.000.000.000 di operazioni al secondo), il tutto alimentato da energia rinnovabile proveniente dall’Italia.

Colosseum rappresenta la base per la prossima fase della collaborazione tra iGenius e NVIDIA per lo sviluppo di modelli di AI destinati a settori che richiedono massimi livelli di sicurezza, affidabilità e precisione dei dati, come la consulenza finanziaria, la sanità e la pubblica amministrazione. I modelli di AI di iGenius saranno sviluppati utilizzando la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, l’architettura NVIDIA Nemotron e il framework NVIDIA NeMo, e saranno offerti come microservizi NVIDIA NIM. iGenius prevede di offrire ai clienti la possibilità di utilizzare i nuovi modelli e microservizi come applicazioni completamente gestite, includendo opzioni cloud o soluzioni on-premise con tecnologia NVIDIA per soddisfare normative industriali e governative in materia di AI.

Oltre a promuovere la ricerca e lo sviluppo dei modelli iGenius per settori altamente regolamentati, Colosseum fungerà da hub di collaborazione, collegando imprese, istituzioni accademiche e policymakers per promuovere un accesso equo alle tecnologie di intelligenza artificiale.

“Colosseum è una delle piattaforme per settori regolamentati più avanzate al mondo in grado di stabilire nuovi standard di innovazione e velocità nell’intelligenza artificiale. Abbiamo progettato questo supercomputer per casi d’uso da unicorno che possono generare oltre 1 miliardo di dollari di valore. La combinazione della nostra esperienza software e il computing accelerato di NVIDIA ci aiuta a sbloccare opportunità trasformative per risolvere sfide straordinarie, in passato irrisolvibili, nei settori della finanza, della sanità e della pubblica amministrazione, al servizio dei clienti di tutto il mondo.” – Uljan Sharka, CEO di iGenius.

“L’intelligenza artificiale è la tecnologia più trasformativa dei nostri tempi, il computing e il software di NVIDIA forniscono la piattaforma a nazioni e imprese che si stanno preparando a questo cambiamento monumentale. Il supercomputer iGenius Colosseum NVIDIA DGX SuperPod con superchip Grace Blackwell rappresenta una fabbrica di AI che accelererà lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni di intelligenza artificiale conformi ai requisiti normativi e si allineano con le lingue e le culture locali.” Charlie Boyle, vice presidente di DGX platforms, NVIDIA

Colosseum: un hub per l’AI sovrana e i modelli di industria regolamentata

Grazie alla piattaforma NVIDIA Blackwell, il supercomputer Colosseum rappresenta un salto tecnologico rivoluzionario in termini di velocità ed efficienza energetica. Colosseum risponde alle crescenti esigenze computazionali dell’intelligenza artificiale con un’efficienza energetica 25 volte superiore rispetto alle piattaforme di computing NVIDIA di precedente generazione, contribuendo a potenziare la capacità computazionale globale per i carichi di lavoro AI.

Costruito sulla piattaforma di calcolo accelerata NVIDIA DGX, Colosseum è progettato per integrarsi perfettamente con i modelli di intelligenza artificiale specializzati di iGenius, tra cui il GPT for Numbers, un’architettura AI proprietaria progettata per ridurre al minimo le allucinazioni a supporto di casi d’uso mission-critical che coinvolgono dati finanziari, informazioni sui clienti e proprietà intellettuale. Tra i primi utilizzatori dei modelli di iGenius figurano società di gestione patrimoniale e finanziaria leader a livello mondiale, tra cui istituzioni finanziarie F100.

L’infrastruttura per un’AI sovrana è un pilastro fondamentale della trasformazione guidata dall’intelligenza artificiale e Colosseum dovrebbe aprire la strada a uno sviluppo trasparente dell’AI, contribuendo a rendere possibili ulteriori sviluppi dell’AI sovrana. Rispondendo alle esigenze uniche di settori in cui precisione, affidabilità, privacy e sicurezza sono fondamentali, il sistema può servire come base per stabilire nuovi standard per l’innovazione guidata dall’AI in ambienti regolamentati. Questa democratizzazione della potenza di calcolo contribuisce a gettare le basi per l’innovazione in tutti i settori e si prevede che favorisca i progressi in svariate industrie, promuovendo al contempo una crescita sostenibile a livello mondiale.