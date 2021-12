Ifs: l’anno prossimo mettete il cliente al centro dell’innovazione

L’intervista a Zoran Radumilo di Ifs.

A distanza di un anno dal varo a livello europeo del recovery plan, che in Italia ha portato al PNRR, 01net realizza un’inchiesta, basata su un ciclo di interviste con le principali società che operano in Italia nell’ICT sulla loro strategia per la digitalizzazione delle aziende italiane nel 2022.

Parliamo con loro di quattro temi cardine della trasformazione digitale: resilienza, cybersecurity, cloud, sostenibilità ambientale e sociale e le risposte consentono di costruire la mappa di partecipazione delle realtà ICT alla crescita del Paese in senso digitale.

E c’è un tema in più, il quinto: con spirito consulenziale, chiediamo di fornire agli imprenditori italiani un’idea in più, capace di produrre valore immediato sul piano dell’efficienza e della competitività.

Per Ifs ci ha risposto il President Global High Potential Markets e COO Western, Southern Europe & LATAM, Zoran Radumilo.

Un anno dopo il Recovery Plan, a che punto siamo con la reale trasformazione del Paese: con quali soluzioni, competenze e servizi partecipate alle missioni del PNRR che coinvolgono il digitale?

IFS è una società globale di cloud enterprise software, piattaforma unica che si focalizza sul concetto del Moment of Service. Grazie alla nostra tecnologia basata su unico prodotto, Ifs Cloud, che in modo nativo integra le soluzioni dì ERP, EAM e FSM, Ifs si focalizza ad aiutare i clienti nella orchestrazione delle proprie persone, dei propri asset e di tutte le funzioni che si interfacciano con loro clienti, per essere al meglio nel momento del loro servizio. Questo rappresenta la grande opportunità che consente alle aziende di trasformarsi digitalmente in modo più semplice e veloce. Grazie a Ifs Cloud le imprese hanno la possibilità di accedere ai fondi del PNRR con molta più probabilità di conseguire un investimento orientato al futuro e fare crescere il proprio valore più velocemente, contenendo i costi.

Il 2021 è stato l’anno in cui il tema della cybersecurity è atterrato in tutte le imprese. Quali prospettive concrete vi siete dati per il 2022?

IFS è fortemente orientata alla sicurezza e garantisce ai propri clienti che tutti i più elevati standard di sicurezza siano rispettati, incluse le norme relative alla privacy.

Componente fondamentale della trasformazione digitale è il cloud. Quali sono le scelte che dovranno compiere le aziende italiane nel 2022?

Innanzitutto la volontà di innovarsi e avviarsi rapidamente verso la trasformazione digitale con delle soluzioni che permettono alle aziende Italiane di avere time to value e time to market molto ridotti. Per raggiungere questi obiettivi, le imprese devono scegliere il partner che possa guidarli in questi processi innovativi con una strategia di Moment of Service, ormai centrale rispetto alla sola offerta di prodotti e servizi.

Dopo il Cop26 si è capito che la sostenibilità, sia ambientale sia sociale, oramai riguarda non solo tutti i Paesi ma anche tutte le aziende. Qual è la vostra strategia riguardo questi temi?

In Ifs crediamo che l’investimento nella sostenibilità sia un valore imprescindibile dal business dell’impresa. La sostenibilità è ormai parte integrante della piattaforma di IFS Cloud che permette che i nostri clienti possano constante mente monitorare il proprio progresso rispetto alle normative interne e esterne della propria azienda, e raggiungere i propri impegni e obbiettivi su questo fronte. Inoltre, Ifs stessa supporta il settore in generale, per incoraggiare ad una maggiore responsabilità nei confronti del nostro ambiente.

L’idea ICT del 2022

Se doveste proporre un unico investimento (prodotto, soluzione, metodologia) a un’azienda italiana, una scelta capace di produrre da subito un beneficio a livello di efficienza e competitività, su cosa verterebbe il vostro consiglio?

Non solo un prodotto o una soluzione ma il “servizio”, quello che in Ifs chiamiamo il Moment of Service. Per le organizzazioni è necessario concentrarsi sul cliente in ogni parte della catena produttiva e trasformare i problemi in opportunità. Le aziende devono capire che i propri fornitori devono spostare la propria consulenza verso un ingaggio continuativo, per applicare in continuazione l’innovazione nelle soluzioni scelte, ma soprattutto per andare al ritmo del cliente stesso. Una soluzione completa come Ifs Cloud riduce inevitabilmente il time to market e permette di approdare sul mercato prima e più preparati.