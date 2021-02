iCatalogue, piattaforma per ecommerce omnicanale su cloud

Personal Data annuncia la disponibilità di iCatalogue, piattaforma omnicanale basata su cloud che consente la gestione centralizzata delle vendite su tutti i canali B2B, con un sistema di web order management.

La piattaforma proposta dal system integrator bresciano è dedicata a produttori, distributori e reseller, permette l’accesso ai portali per fare ordini e consultare il catalogo prodotti, richiedere quotazioni e/o prenotare stock di produzione.

iCatalogue, come spiega il responsabile di divisione di Personal Data, Alessandro Annese, è uno strumento di marketing e di gestione delle vendite che potenzia i team commerciali e gli utenti del back office, e il cui punto di forza è la possibilità di creare campagne commerciali autonome.

iCatalogue è integrabile al software gestionale o al Crm aziendale: gli ordini possono arrivare da qualsiasi canale, dall’applicazione sui tablet della rete vendita, dallo store B2B oppure possono essere immessi manualmente in qualsiasi altro sistema.

Applicazione di facile utilizzo e intuitiva, come giusto che sia, ha standard di sicurezza elevati, come token, crittografia dati, possibilità on-demand di creare VPN tra iC Connector (il software di integrazione) e il cloud di iCatalogue, che soddisfano le richieste degli IT manager.

iCatalogue viene proposta da Personal Data con due moduli.

iCatalogue GoDirect è l’ecommerce B2B per la vendita all’ingrosso che centralizzare in un’unica piattaforma web tutta la gestione ordini aziendale. I clienti accedono dal portale per fare i loro ordini, gli agenti dall’applicazione e dal sistema di web order management, il team di back office aziendale dal back end dell’applicazione.

L’interazione tra commerciali e clienti diventa efficiente: l’agente può impostare un ordine dalla “iC Sales App” sul suo iPad e il cliente può completarlo sullo store di e-commerce. Dalla piattaforma si può intervenire ancora sullo stesso ordine, dall’App si può avere il controllo generale di tutti gli ordini. Consultabile 24×7, garantisce un livello di servizio eccellente con notevole aumento del valore percepito da parte degli utenti.

iCatalogue Sales-App è un catalogo in digitale che consente la raccolta ordini da mobile, adatto ai produttori e alla loro forza vendita. L’app offre diverse modalità di consultazione: navigazione bidirezionale, visualizzazione della griglia, comparazione delle caratteristiche che ne fanno un ottimo strumento per l’utilizzo in showroom, oppure con barcode o semplicemente per la consultazione e ricerca nel catalogo. Il completamento dell’ordine viene guidato dai processi aziendali ed è veloce e strutturato.