IBM watsonx.governance è disponibile, per indirizzare, gestire e monitorare le attività IA di un’azienda

IBM ha annunciato oggi che watsonx.governance sarà disponibile all’inizio di dicembre per aiutare le aziende a far luce sui modelli di AI e a eliminare il mistero attorno ai dati che entrano e delle risposte che escono.

Se da un lato l’AI generativa, alimentata da Large Language Model (LLM) o Foundation Model, offre molti casi d’uso per le aziende, dall’altro presenta nuovi rischi e complessità, tra cui i dati di addestramento raccolti su Internet, che non possono essere convalidati come corretti e accurati, compresi gli output dimostrabili. Watsonx.governance fornisce alle organizzazioni il kit di strumenti necessari per gestire i rischi, abbracciare la trasparenza e anticipare la conformità alle future normative incentrate sull’AI.

Dato che oggi le aziende cercano di innovare con l’AI, integrando un mix di LLM provenienti da diversi fornitori di tecnologia e comunità open source, watsonx consente loro di gestire, monitorare e governare i modelli, ovunque si trovino.

“I consigli di amministrazione e i CEO delle aziende stanno cercando di raccogliere i risultati derivanti dai più potenti modelli di intelligenza artificiale, nonostante i rischi dovuti alla mancanza di trasparenza e all’incapacità di governare questi modelli li abbiano frenati”, ha dichiarato Kareem Yusuf, Ph.D, Senior Vice President, Product Management and Growth, IBM Software. “Watsonx.governance è un portale unico per le aziende che hanno difficoltà a integrare e gestire modelli LLM e ML, fornendo loro gli strumenti necessari per automatizzare i processi di governance dell’AI, monitorare i modelli e intraprendere azioni correttive, il tutto con una maggiore visibilità. La sua capacità di tradurre le normative in politiche applicabili diventerà sempre più essenziale per le imprese, man mano che le nuove normative sull’AI prenderanno piede in tutto il mondo”.

IBM Consulting ha inoltre ampliato le proprie competenze strategiche per aiutare i clienti a scalare l’AI responsabile sia con una governance automatizzata dei modelli sia con una governance organizzativa, che comprende persone, processi e tecnologie di IBM e di partner strategici. I consulenti IBM hanno competenze approfondite nella creazione di comitati etici per l’AI, nella cultura organizzativa e nella responsabilità, nella formazione, nella gestione delle normative e dei rischi e nella mitigazione delle minacce alla sicurezza informatica, il tutto utilizzando un design human-centric.

Watsonx.governance è uno dei tre prodotti software della piattaforma IBM watsonx, insieme a una serie di assistenti AI, progettati per aiutare le imprese a scalare e accelerare l’impatto dell’AI. La piattaforma comprende lo studio aziendale di nuova generazione watsonx.ai per gli sviluppatori di AI e il data store aperto, ibrido e governato watsonx.data. L’azienda ha anche annunciato di recente la protezione della proprietà intellettuale per i modelli watsonx sviluppati da IBM.