Ibm ha svelato nuove funzionalità e aggiornamenti progettati per offrire ai clienti ulteriori capacità avanzate e per potenziare l’approccio Watson Anywhere dell’azienda, mirato a implementare e scalare l’intelligenza artificiale su qualsiasi cloud.

Questo roll-out di una serie di nuove caratteristiche e funzionalità ha coinvolto molti dei prodotti chiave di Ibm.

Lo scorso anno Ibm ha lanciato Watson OpenScale, piattaforma di intelligenza artificiale che fornisce funzionalità per cercare eventuali bias, governare la propria intelligenza artificiale e interrogarla per capire come è arrivata ai suoi risultati.

Questi insight offron la possibilità di acquisire maggiore fiducia nella intelligenza artificiale implementata e nei suoi risultati.

Ora Ibm ha annunciato una nuova funzionalità denominata Drift Detection che rileva quando e fino a che punto un modello si allontana dai suoi parametri originali, confrontando i dati di produzione e training, e le previsioni risultanti che crea.

Quando una soglia di deriva definita dall’utente è superata, viene generato un avviso. Drift Detection non solo fornisce maggiori informazioni sulla precisione, ma semplifica e quindi accelera il re-training dei modelli.

Per quanto riguarda Watson Assistant, Ibm ha annunciato diverse nuove funzionalità del suo prodotto enterprise di intelligenza artificiale conversazionale.

Ad esempio, il nuovo Watson Assistant for Voice Interaction è progettato per aiutare i clienti a integrare facilmente un assistente basato sull'intelligenza artificiale nei loro sistemi IVR.

Watson Assistant ora è in grado di riconoscere le sfumature del modo in cui le persone parlano e fornisce rapidamente al chiamante la risposta più appropriata.

I clienti possono anche combinare messaggi di testo e voce contemporaneamente, consentendo uno scambio di informazioni istantaneo.

Ibm ha inoltre annunciato che Watson Assistant è ora integrato con Ibm Cloud Pak for Data, che consente alle aziende di eseguire un assistente in qualsiasi ambiente, locale o cloud privato, pubblico, ibrido o multi-cloud.

Ibm ha poi annunciato numerosi aggiornamenti per Watson Discovery, il principale prodotto di ricerca basato su intelligenza artificiale della società, che sfrutta l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale per aiutare i clienti a trovare dati da tutte le loro aziende.

Una novità della piattaforma è Content Miner, che consente la ricerca di vasti set di dati per tipi di contenuto specifici, come il testo. Un nuovo formato di installazione semplificato aiuta gli utenti non tecnici a mettersi rapidamente al lavoro, mentre una nuova esperienza guidata consiglia dinamicamente i prossimi passi nella configurazione dei progetti.

Per quanto riguarda Cloud Pak for Data, la piattaforma integrata di data analytics di Ibm è ora certificata su Red Hat OpenShift. La certificazione completa offre maggiore sicurezza ai clienti in molti aspetti, tra cui la compatibilità in tutti gli ambienti Red Hat Enterprise Linux, indipendentemente dal cloud e se sia privato, pubblico o ibrido.

L'ultima versione include anche una serie di funzionalità in forma standard, come parte della piattaforma base.

Tra le nuove funzionalità c'è Db2 Event Store, per la memorizzazione e l'analisi di oltre 250 miliardi di eventi al giorno, in tempo reale, e Watson Machine Learning, dotato di AutoAI. Come suggerisce il nome, AutoAI automatizza i task noiosi e complicati di machine learning, tra cui la preparazione dei dati, la selezione dei modelli, l'ingegnerizzazione delle caratteristiche e l'ottimizzazione, per accelerare realmente l'adozione dell’intelligenza artificiale da parte dei clienti.

Inoltre, Cloud Pak for Data ora include la governance open source nella piattaforma base, consentendo agli utenti per la prima volta di impostare criteri e governare l'uso di strumenti e programmi open source all'interno dell’azienda, per rendere più efficiente la creazione, il test e il deployment di modelli.

Ibm ha anche annunciato nuove funzionalità in OpenPages with Watson, nella versione 8.1.

Questa piattaforma di governance, risk & compliance (GRC) aiuta i clienti a impostare e gestire rischi operativi, policy e conformità, la gestione dei controlli finanziari, governance It e audit interni. La versione 8.1 viene integrata con un nuovo motore di regole, nuove viste intuitive, funzionalità avanzate del flusso di lavoro, uno spazio di lavoro personalizzato e altro.

Maggiori informazioni sulle soluzioni di intelligenza artificiale e data analytics di Ibm sono disponibili sul sito dell’azienda.