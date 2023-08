IBM vende The Weather Company a Francisco Partners

IBM e Francisco Partners, una società di investimento leader a livello mondiale specializzata in partnership con aziende tecnologiche, hanno annunciato che le due società hanno firmato un accordo definitivo in base al quale Francisco Partners acquisirà da IBM le attività di The Weather Company. I termini specifici della transazione non sono stati resi noti, hanno sottolineato le due aziende.

Gli asset acquisiti da Francisco Partners comprendono le offerte digitali di The Weather Company rivolte ai consumatori, le proprietà digitali di The Weather Channel basate su dispositivi mobili e cloud, tra cui Weather.com, Weather Underground e Storm Radar, nonché le offerte aziendali per il broadcast, i media, l’aviazione, la tecnologia per l’advertising e le soluzioni di dati per altri settori emergenti. The Weather Company porterà a Francisco Partners anche la sua piattaforma scientifica e tecnologica per le previsioni.

The Weather Company – sottolinea IBM – fornisce dati meteorologici estremamente accurati a consumatori e aziende ed è tra i 10 marchi più affidabili d’America. The Weather Company serve in media più di 415 milioni di persone ogni mese attraverso le sue proprietà digitali rivolte ai consumatori, tra cui l’app mobile e il sito web di The Weather Channel, Weather Underground e Storm Radar, e più di 2.000 aziende di diversi settori attraverso le sue offerte aziendali.

IBM manterrà la sua attività di software per la sostenibilità, compresa la Environmental Intelligence Suite (EIS) per aiutare i clienti a raccogliere, misurare, riportare e rendere operativi i dati ESG per informare il processo decisionale, migliorare le prestazioni e soddisfare i requisiti normativi. IBM intende continuare a sfruttare i dati meteorologici di The Weather Company per EIS, che comprende vari casi d’uso legati al clima.

EIS utilizza anche un modello di AI geospaziale basato sui dati satellitari della NASA e offerto come parte di watsonx, la piattaforma di AI e dati di IBM. Questo modello ha un’ampia gamma di applicazioni, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti nell’uso del suolo, il monitoraggio dei disastri naturali e la previsione dei raccolti.

Grazie all’aumento degli investimenti e delle risorse da parte di Francisco Partners, dichiarano le due società, The Weather Company cercherà di andare oltre le sole previsioni e di portare agli utenti nuovi strumenti ed esperienze per aiutarli a capire come il meteo influisca su tutti gli aspetti della loro vita, a partire dalla salute e dal benessere.

Per quanto riguarda le aziende, The Weather Company intende offrire approfondimenti più efficaci, in modo che le organizzazioni possano fornire un valore maggiore ai loro clienti. Con la sua piattaforma pubblicitaria, The Weather Company continuerà a fornire esperienze in tempo reale di qualità per il settore degli annunci e dei media in abbonamento, nel rispetto di tutte le leggi e le normative sulla privacy dei consumatori.

La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre del 2024 ed è soggetta alle approvazioni normative, al completamento dei processi locali legati al lavoro e ad altre condizioni di chiusura consuete, hanno annunciato le due società.