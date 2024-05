IBM Instana fornisce la risoluzione degli incidenti IT basata sull’AI

Come afferma IBM, nell’attuale panorama digitale in continua evoluzione, le operazioni IT devono affrontare una sfida senza precedenti: il volume e la complessità dei dati delle applicazioni. La sola analisi umana tradizionale non è sufficiente a tenere il passo con la natura dinamica degli ambienti cloud-native. Entro il 2028, si stima che verranno create 1 miliardo di nuove applicazioni logiche.

Per aiutare a combattere questa sfida, l’intelligenza artificiale (AI) può essere utilizzata per elaborare grandi quantità di dati in tempo reale. IBM Instana Observability sta contribuendo a guidare questo movimento di AI, sfruttando l’apprendimento automatico (ML, machine learning) per semplificare il monitoraggio e la risoluzione dei problemi delle prestazioni delle applicazioni. Con una vasta esperienza nello sfruttamento del machine learning, Instana ha continuamente evoluto la sua piattaforma per soddisfare le esigenze dinamiche delle moderne applicazioni cloud-native.

Per monitorare e gestire in modo efficace ambienti complessi, Instana sfrutta l’actionable intelligence, traducendo gli insight in azioni tangibili progettate per migliorare la soddisfazione degli utenti finali. Le capacità di azione intelligente di Instana sono incentrate su quattro caratteristiche chiave, ciascuna progettata per potenziare i team IT:

Summarization : Nel mezzo di una crisi, la chiarezza è fondamentale. Instana condensa gli incidenti complessi in sintesi facilmente assimilabili, consentendo ai team IT di comprendere rapidamente i problemi più urgenti. Distillando intricati dettagli tecnici in una visione concisa, i team operativi IT sono in grado di impegnarsi e dare priorità alla loro risposta per ridurre al minimo i tempi di inattività e ottimizzare l’efficienza.

: Nel mezzo di una crisi, la chiarezza è fondamentale. Instana condensa gli incidenti complessi in sintesi facilmente assimilabili, consentendo ai team IT di comprendere rapidamente i problemi più urgenti. Distillando intricati dettagli tecnici in una visione concisa, i team operativi IT sono in grado di impegnarsi e dare priorità alla loro risposta per ridurre al minimo i tempi di inattività e ottimizzare l’efficienza. Diagnosis : Sfruttando protocolli avanzati di intelligenza artificiale, Instana analizza una moltitudine di fonti di dati, tra cui dati di chiamata, topologia, eventi e metriche. Questo approccio analitico completo è progettato per consentire a Instana di individuare con precisione la probabile causa degli incidenti . Immergendosi in profondità nelle complessità dell’ambiente IT, Instana consente ai team non solo di identificare l’origine dei problemi, ma anche di comprendere i fattori sottostanti che vi contribuiscono, facilitando soluzioni più efficaci e risolutive.

: Sfruttando protocolli avanzati di intelligenza artificiale, Instana analizza una moltitudine di fonti di dati, tra cui dati di chiamata, topologia, eventi e metriche. Questo approccio analitico completo è progettato per consentire a Instana di . Immergendosi in profondità nelle complessità dell’ambiente IT, Instana consente ai team non solo di identificare l’origine dei problemi, ma anche di comprendere i fattori sottostanti che vi contribuiscono, facilitando soluzioni più efficaci e risolutive. Prescription : Attingendo al suo vasto archivio di conoscenze e al contesto, Instana fornisce raccomandazioni su come affrontare i problemi identificati in modo efficiente ed efficace. Offrendo prescrizioni su misura che si allineano alle best practice e agli obiettivi organizzativi, i team IT possono percorrere il cammino verso la risoluzione, con l’obiettivo di risparmiare tempo e risorse e ridurre al minimo le interruzioni.

: Attingendo al suo vasto archivio di conoscenze e al contesto, Instana fornisce raccomandazioni su come affrontare i problemi identificati in modo efficiente ed efficace. Offrendo prescrizioni su misura che si allineano alle e agli obiettivi organizzativi, i team IT possono percorrere il cammino verso la risoluzione, con l’obiettivo di risparmiare tempo e risorse e ridurre al minimo le interruzioni. Automation: Instana semplifica la risoluzione degli incidenti automatizzando le azioni di riparazione in base a criteri predefiniti o a soglie definite dall’utente. Eliminando la necessità di interventi manuali ed eseguendo azioni predefinite con velocità e precisione, Instana consente ai team IT di rispondere agli incidenti in modo rapido e risolutivo, con conseguente riduzione dei tempi di inattività e miglioramento dell’affidabilità complessiva del sistema. Con la bonifica intelligente, le operazioni IT non sono solo reattive ma proattive, aprendo la strada a un futuro in cui le interruzioni vengono anticipate e affrontate prima che possano avere un impatto.

Instana Intelligent Remediation

IBM invita ora gli utenti a trarre vantaggio da un cambiamento di paradigma in questo settore, poiché Instana introduce la intelligent remediation: una funzione alimentata da watsonx.ai.

Costruita su una base di granularità in tempo reale e di dati ad alta fedeltà, la intelligent remediation di Instana è progettata per fornire insight attuabili che i team IT possono sfruttare per migliorare le prestazioni delle applicazioni e risolvere preventivamente i problemi prima che abbiano la possibilità di avere un impatto sui clienti. Sfruttando la continuous discovery, il rilevamento delle modifiche, la mappatura delle dipendenze full-stack e il rilevamento delle anomalie per la risoluzione automatica degli incidenti, Instana è progettato per consentire ai team non solo di reagire, ma anche di essere in anticipo rispetto alle possibili interruzioni, per guidare l’efficienza operativa e l’affidabilità.

IBM immagina un mondo in cui i team possano concentrarsi sulle iniziative strategiche e sull’innovazione, invece di dedicarsi costantemente alla lotta agli incidenti. Con la intelligent remediation, questa visione può essere messa a fuoco. Automatizzando la risoluzione degli incidenti, si liberano preziose risorse DevOps, SRE e di sviluppo. Ciò consente ai team di concentrarsi sulla creazione di valore aziendale e sull’offerta di esperienze di qualità per i clienti, con un potenziale di riduzione dei tempi di risoluzione dei problemi degli sviluppatori fino al 90% in un periodo di tre anni, secondo uno studio commissionato da IBM. Il processo decisionale di Instana, infuso di intelligenza artificiale, supporta una rapida risoluzione degli incidenti, approfondimenti in tempo reale per migliorare le prestazioni e la salute delle applicazioni e la capacità di intraprendere azioni preventive basate su intuizioni predittive derivate da dati storici e tendenze attuali.

In un’epoca in cui i tempi di inattività possono costare alle aziende fino a 250.000 dollari l’ora in media, con gravi ripercussioni sulla reputazione, una intelligent remediation può favorire l’innovazione e l’affidabilità. Sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei dati in tempo reale, Instana è stato progettato per aiutare le operazioni IT ad affrontare in modo proattivo gli incidenti, a ridurre al minimo i tempi di inattività e a offrire esperienze superlative ai clienti. In un rapporto TEI commissionato da IBM, gli insight di un’organizzazione composita hanno evidenziato il potenziale di Instana per una riduzione del 60% degli incidenti e del 70% del tempo medio di riparazione in tre anni, sottolineando la sua capacità di migliorare l’efficienza operativa.

IBM ha annunciato che la release ufficiale di intelligent remediation sarà generalmente disponibile il 25 giugno. Nel frattempo sul sito dell’azienda è possibile iscriversi per l’anteprima privata.