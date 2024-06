SAP aiuta le aziende a generare valore e accelerare i percorsi di trasformazione

Nel corso di SAP Sapphire a Barcellona, l’azienda ha annunciato nuove possibilità per i clienti di RISE with SAP di sfruttare la combinazione di SAP LeanIX e SAP Signavio per generare valore e ottenere percorsi di trasformazione più chiari, compreso il collegamento di SAP LeanIX a Joule, l’assistente di AI generativa di SAP. Queste funzionalità giocano un ruolo chiave nell’impegno di SAP di aiutare i clienti a rendere più moderni i loro ambienti IT e a migliorare agilità, sostenibilità e capacità innovativa all’interno delle loro organizzazioni.

SAP Signavio fa parte del portafoglio di SAP da diversi anni. LeanIX è stata acquisita nel novembre 2023. L’azienda, con sede a Bonn e uffici in tutto il mondo, offre una soluzione software-as-a-service che consente alle imprese di tutto il mondo di mappare l’intero ambiente delle applicazioni IT e le diverse interdipendenze. L’approccio automatizzato e basato sui dati di LeanIX, arricchito da funzionalità di intelligenza artificiale, aiuta le aziende a identificare le applicazioni obsolete, a prendere decisioni corrette e a guidare la modernizzazione del loro ambiente applicativo IT per ottenere maggiore flessibilità e innovazione.

Recentemente, LeanIX ha esteso le sue soluzioni di architettura enterprise per supportare l’adozione e la governance dell’AI su larga scala. Questa espansione consente alle aziende di rendere visibile l’adozione dell’AI in tutto il panorama applicativo e di stabilire standard chiari per valutare le implicazioni dell’AI e creare una comprensione condivisa dei vantaggi che l’adozione dell’AI può apportare all’organizzazione.

Dalla strategia all’esecuzione

Le aziende devono reagire rapidamente sfruttando le nuove tecnologie, costruire supply chain resilienti e integrare la sostenibilità nelle loro attività e operazioni. Tuttavia, queste trasformazioni, ormai necessarie, incontrano spesso delle sfide: mancanza di una visione d’insieme dei processi e delle applicazioni; limitazioni in termini di funzionalità, competenze e budget; scarso allineamento tra funzioni IT e di business. Tutto ciò può causare ritardi, costi crescenti e persino il fallimento dei progetti di trasformazione.

Per superare queste sfide, SAP LeanIX svolge un ruolo cruciale nella gestione delle applicazioni e aiuta le aziende a orientarsi nelle trasformazioni IT, mentre le soluzioni SAP Signavio supportano l’ottimizzazione dei processi e la trasformazione dei processi di business.

Questa potente combinazione fornisce la trasparenza e la visione dei processi, delle applicazioni, delle persone e dei dati necessarie per passare dalla strategia all’esecuzione di un percorso di business transformation.

La voce del mercato

Aziende leader stanno sperimentando i vantaggi dell’implementazione di SAP LeanIX e SAP Signavio.

“L’implementazione di SAP Signavio in FrieslandCampina ci sta aiutando a perfezionare e sincronizzare i processi in tutta l’organizzazione. Questo ha già portato a un miglioramento dell’efficienza e della collaborazione. Possiamo vedere un grande potenziale per un allineamento ancora più forte tra le strategie IT e di business combinando le soluzioni SAP Signavio e SAP LeanIX”, ha dichiarato Daniel Tavares Delgado, Director Business IT – Global SAP Centre of Excellence di FrieslandCampina.

“La sinergia guidata dall’intelligenza artificiale di SAP Signavio e SAP LeanIX offre un valore diretto e ottimizza i processi, sostenendo la rivoluzione nella trasformazione e nell’architettura dell’azienda. Ciò contribuisce a un’eccezionale efficienza e flessibilità delle operazioni”, ha affermato Dirk Ramhorst, vicepresidente del SAP Chemical Executive Advisory Council (CEAC).

La base per il successo

“La nostra strategia consente alle organizzazioni di trasformarsi continuamente in uno scenario in rapida evoluzione”, afferma André Christ, cofondatore e General Manager di SAP LeanIX. “Con una visione integrata e completa delle applicazioni IT e dei processi aziendali, acceleriamo la modernizzazione, riduciamo i rischi di trasformazione per i nostri clienti e garantiamo la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti tecnologici come il cloud e l’AI”.

Un passo importante nella trasformazione digitale delle aziende è l’integrazione di SAP LeanIX all’interno di RISE with SAP. Con questa suite di servizi, SAP supporta i clienti nella transizione a SAP S/4HANA nel cloud.

Rouven Morato, General Manager SAP Signavio e SAP LeanIX ha commentato: “La combinazione di RISE with SAP, SAP Signavio e SAP LeanIX costituisce la base per il successo di SAP S/4HANA. Ciò consente alle organizzazioni di trasformare la strategia di business in esecuzione IT con una precisione e chiarezza senza precedenti. Joule, l’assistente di AI generativa di SAP, rafforza questa trasformazione con insight intelligenti e contestualizzati che si traducono in processi decisionali ancora più rapidi e in una maggiore efficienza operativa”.