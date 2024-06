OVHcloud semplifica l’AI con le nuove GPU Nvidia e i modelli top di gamma

OVHcloud, player globale e leader europeo del Cloud, ha preso parte a Adopt AI, il nuovo evento francese dedicato all’IA, per rinnovare il suo impegno a democratizzare l’AI all’interno delle organizzazioni, in linea con i suoi valori fondamentali per un Cloud aperto, trasparente e affidabile.

In un mercato dell’IA in piena espansione, la visione di OVHcloud mira a offrire alle aziende la capacità ottimale per ogni esigenza di IA attraverso un’ampia gamma di soluzioni posizionate in ogni fascia di prezzo. La value proposition unica del Gruppo mira a portare semplicità a ogni livello della pipeline dell’IA, affrontando al contempo i crescenti timori per la sicurezza, la privacy dei dati e i costi che, secondo recenti studi, potrebbero ritardare ulteriormente l’adozione dell’IA.

Per spingere l’IA in nuovi territori, OVHcloud offre ora un ampio portafoglio di GPU NVIDIA e i più recenti LLM open-source (come Mixtral 8x22B o Llama 3) disponibili sul mercato con una semplicità che l’azienda definisce senza pari in un ambiente privato. Il Gruppo esegue ininterrottamente la propria strategia concentrandosi sui quattro elementi chiave di cui le organizzazioni necessitano per avere successo con l’IA: risorse di calcolo potenti ed efficienti, dataset semplificati, tooling software e skillset all’avanguardia.

GPU NVIDIA per ogni esigenza di calcolo

Progettate strategicamente per soddisfare le esigenze degli ingegneri IA di oggi e di domani, le soluzioni OVHcloud permettono di accelerare i progetti dalla creazione di modelli IA all’inferenza dei più recenti Large Language Model. Per questo motivo, il Gruppo offre ora un ampio portafoglio di GPU NVIDIA all’avanguardia nell’universo Public Cloud, disponibili su richiesta in datacenter eco-compatibili, tra cui le GPU NVIDIA H100 Tensor Core, le GPU NVIDIA L4 Tensor Core e le GPU NVIDIA L40S.

Indipendentemente dal fatto che debbano provvedere autonomamente al provisioning e alla gestione delle istanze GPU o che debbano sfruttarle nei Managed Kubernetes Services di OVHcloud, gli ingegneri MLOps possono beneficiare dell’intera gamma di offerte PaaS di OVHcloud, tra cui database gestiti (come Vector DB come pgvector o Qdrant), Kafka e Object Storage ad alte prestazioni.

Proseguendo nella sua ambiziosa roadmap sull’IA, OVHcloud ha introdotto le GPU NVIDIA L40S sul Public Cloud, in aggiunta alle GPU NVIDIA H100 e L4 già disponibili. Le GPU NVIDIA L40S combinano il potente calcolo dell’intelligenza artificiale con l’accelerazione grafica e multimediale migliore della categoria per alimentare un’ampia gamma di carichi di lavoro, dall’inferenza e formazione LLM alla grafica 3D, al rendering e ai video.

Server Bare Metal dedicati ora con GPU NVIDIA L40S

Per rispondere all’esigenza di potenti server dedicati IA, OVHcloud ha introdotto nuovi server dedicati Bare Metal alimentati da NVIDIA L40S. Il nuovo server HGR-AI-2, appartenente alla gamma High Grade, si rivolge a casi d’uso quali deep learning, machine learning e high performance computing. La gamma è dotata di AMD EPYC 9354 in configurazione a doppio processore, con 64 core e 128 thread e 384 GB di memoria DDR5 (fino a 2,3 TB). Per affrontare i carichi di lavoro IA più impegnativi, il nuovo HGR-AI-2 è dotato di 2x GPU NVIDIA L40S 48 GB con la possibilità di configurare fino a 4x GPU NVIDIA L40S 48 GB per server.

“Siamo davvero entusiasti di democratizzare ulteriormente l’Intelligenza Artificiale per i nostri clienti Public Cloud e Bare Metal, offrendo un’ampia scelta di GPU NVIDIA strategicamente selezionate e quotate per una varietà di carichi di lavoro IA che vanno dall’addestramento di modelli all’inferenza”, ha dichiarato Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer di OVHcloud.

Strumenti facili da usare per i carichi di lavoro dell’IA, con OVHcloud

Per semplificare ulteriormente l’IA e democratizzare il modo in cui le aziende la utilizzano, le soluzioni IA di OVHcloud sono presenti in ogni fase della catena del valore dell’IA, dall’ideazione alla produzione.

I servizi AI Notebooks, AI Training e AI Deploy, semplici da usare, fungono da set completo di strumenti serverless progettati per sperimentare con i dati, addestrare i modelli e metterli in produzione. Le soluzioni software di alto livello sfruttano le tecnologie standard del settore e sono progettate per assistere i data scientist e gli ingegneri del machine learning senza la necessità di gestire la scalabilità di infrastrutture complesse e con una fatturazione accurata.

Nuovi modelli open-source di Llama e Mistral disponibili tramite AI Endpoints

OVHcloud AI Endpoints è un’altra soluzione serverless che consente di accedere a una serie di modelli di intelligenza artificiale attraverso endpoint API, richiedendo così poche conoscenze da parte dell’utente. Prima di effettuare le chiamate API, gli sviluppatori possono usufruire di un playground per testare i loro Endpoint.

Proprio come i rinomati AI Notebook, AI Training e AI Deploy di OVHcloud, AI Endpoints sfrutta l’infrastruttura del Gruppo, nel pieno rispetto della privacy dei dati (in/out). Il Gruppo ha aggiunto LLM open-source molto ricercati come Mixtral 8x22b e Llama 3, che possono essere implementati attraverso il servizio OVHcloud AI Endpoints.

Le nuove opzioni di GPU NVIDIA, tra cui NVIDIA H100, L4 e L40S, sono ora disponibili nell’universo Public Cloud per l’esecuzione di progetti basati sull’intelligenza artificiale.

I nuovi server HGR-AI-2 con GPU NVIDIA L40S sono ora disponibili in Francia e Canada, a partire da 2969,99 euro/mese.

I nuovi modelli, tra cui Mixtral 8x22b e Llama 3, sono ora disponibili attraverso AI Endpoint di OVHcloud.