Ibm, nuovi strumenti per la formazione in campo AI

Ibm si dimostra molto attenta alla formazione e alla AI, e sta lavorando per costruire le competenze accademiche, tecniche e professionali degli studenti. La società americana sta quindi annunciando nuove risorse online gratuite per insegnanti e studenti con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale.

Open P-TECH, una piattaforma gratuita di educazione digitale focalizzata sulle tecnologie emergenti e sull’apprendimento sul posto di lavoro, ha lanciato un corso online in cui gli utenti possono ottenere un badge digitale in AI Education. Creato da ISTE, un’organizzazione no profit impegnata a risolvere situazioni difficili nel mondo educational, e Ibm appositamente per gli studenti delle scuole superiori, gli utenti possono imparare i concetti fondamentali alla base dei sistemi di intelligenza artificiale, apprendere i problemi etici legati alle IA, e gli strumenti più importanti.

IBM AI Education è una suite di apprendimento professionale online immersiva creata in collaborazione con MindSpark Learning che fornisce webinar live e on-demand gratuiti realizzati da e per gli insegnanti.

La suite è destinata agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie, con argomenti tra cui l’introduzione all’IA, l’elaborazione del linguaggio naturale, l’etica, la robotica e altro ancora. Gli utenti avranno anche la possibilità di guadagnare un badge digitale IBM AI Foundations for Educators e diventare attrezzati per condividere le conoscenze fondamentali dell’intelligenza artificiale con i loro colleghi e studenti nelle loro classi.

Teacher Advisor con Watson è uno strumento online gratuito progettato per aiutare gli insegnanti K-8 a soddisfare in modo più efficiente le esigenze individuali di apprendimento dei loro studenti. Una nuova partnership con NWEA, un’organizzazione senza scopo di lucro basata sulla ricerca che crea valutazioni accademiche per gli studenti, sta collegando il loro strumento di raccomandazione MAP a Teacher Advisor. Watson Discovery viene utilizzato per consentire agli insegnanti di ricevere consigli sui contenuti mirati in base al punteggio di valutazione di uno studente.