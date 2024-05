IBM e SAP insieme per l’innovazione delle imprese con l’AI generativa

IBM e SAP hanno annunciato la loro visione per la prossima era della loro collaborazione, che comprende nuove capacità di AI generativa e soluzioni cloud specifiche per il settore che possano aiutare i clienti a sbloccare il valore aziendale.

“L’approccio condiviso di IBM e SAP all’AI generativa, basato su un ecosistema aperto, sulla fiducia e su modelli costruiti ad hoc, aiuterà i clienti a ottimizzare i risultati di business“, ha dichiarato John Granger, Senior Vice President di IBM Consulting. “La nostra nuova iniziativa di Value Generation partnership consentirà ai clienti di accelerare il percorso verso l’innovazione, il vantaggio competitivo e di diventare una next generation enterprise grazie all’AI generativa“.

“È perfettamente sensato espandere la nostra partnership con IBM per aiutare un maggior numero di clienti ad accelerare il loro percorso nel cloud sfruttando RISE with SAP e a realizzare i vantaggi trasformativi dell’AI generativa per il business nel cloud“, ha dichiarato Scott Russell, Chief Revenue Officer & Executive Board Member, Customer Success di SAP SE. “Questa partnership ampliata aiuterà un maggior numero di clienti comuni a raggiungere nuovi traguardi innovando attraverso il cloud, i dati e l’AI aziendale per far crescere e trasformare le loro aziende“.

IBM Consulting e SAP intendono accelerare la trasformazione abilitata da RISE with SAP supportando i clienti in una serie di aree chiave.

Processi aziendali AI di nuova generazione: Insieme, le aziende stanno esplorando le opportunità di costruire nuove capacità di AI generativa per RISE with SAP e di infondere l’AI nei processi aziendali SAP attraverso le soluzioni cloud specifiche del settore e le applicazioni line of business. Inizialmente, IBM prevede di estendere le funzionalità di AI al portafoglio di soluzioni e applicazioni cloud di SAP, tutte basate su SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Questo include RISE with SAP, la soluzione GROW with SAP, le soluzioni finanziarie per l’ufficio del CFO, le soluzioni per la gestione della supply chain, le soluzioni per la gestione del capitale umano, le soluzioni SAP Customer Experience e le soluzioni di gestione intelligente delle spese. IBM prevede inoltre di sfruttare le soluzioni SAP Signavio e SAP Business AI per aiutare a definire i processi aziendali di nuova generazione attraverso un programma di adozione proof-of-concept.

Innovazione di settore di nuova generazione: IBM e SAP intendono creare casi d’uso intelligenti per il settore, abilitati da insights basati sui dati, nei processi aziendali end-to-end per alimentare l’innovazione di settore di prossima generazione. Questi casi d’uso si concentreranno inizialmente sui settori della produzione industriale, dei beni di consumo confezionati (CPG, consumer packaged goods), del retail, della difesa, dell’automotive e dei servizi pubblici. Questo include la recente collaborazione di IBM con SAP per lo sviluppo di nuove soluzioni di intelligenza artificiale per i settori CPG e retail. Nell’ambito di questa iniziativa, IBM ha avviato lo sviluppo di un ampio portafoglio di oltre 100 soluzioni AI per settori, linee di business e prodotti. Inoltre, IBM intende sviluppare value map prescrittive del settore che definiscono i processi aziendali di prossima generazione e le opportunità di impatto dell’AI. I clienti potranno accedere a tutte queste nuove soluzioni AI attraverso i siti globali IBM Innovation Studios e SAP Experience Center.

Architettura di piattaforma e approccio all’adozione dei clienti di nuova generazione: Le imprese di nuova generazione richiedono architetture di piattaforma di nuova generazione e un approccio modernizzato all’adozione da parte dei clienti, sottolinea IBM. Attraverso l’iniziativa di partnership Value Generation, IBM intende fornire architetture di riferimento di nuova generazione che consentano un approccio clean core. A tal fine, IBM intende sfruttare le soluzioni SAP BTP, SAP Signavio e LeanIX. Queste nuove reference architecture contribuiranno a definire gli standard per l’integrazione di dati, processi, sistemi e dispositivi, l’orchestrazione dei processi e l’automazione. I consulenti IBM che supportano i clienti su progetti SAP possono anche sfruttare IBM Consulting Advantage, la piattaforma di servizi di intelligenza artificiale di IBM, e il suo portafoglio di metodi, risorse e assistenti proprietari per portare maggiore ripetibilità e coerenza nella fornitura ai clienti. Con IBM Consulting Advantage, i consulenti IBM possono trasformare il modo in cui consegnano le soluzioni SAP per aumentare la produttività e ridurre i rischi, sfruttando l’AI generativa per completare attività come la generazione di storie utente, test script, contenuti di formazione e gestione delle modifiche e creazione di codice.

Espansione dell’ecosistema di nuova generazione: IBM e SAP intendono collaborare con i rispettivi employee network group e le community “next-gen” per aumentare l’esperienza delle soluzioni SAP nella forza lavoro di consulenza e sviluppare la prossima generazione di talenti. Le aziende intendono inoltre esplorare nuovi modi per collaborare a programmi di impatto sociale, come la formazione di giovani a rischio nel settore IT e l’accelerazione dell’integrazione delle imprese sociali nelle catene di fornitura globali.

Disponibilità prevista di watsonx su Generative AI Hub: IBM Granite Model Series dovrebbero essere accessibili per l’uso in tutto il portafoglio di soluzioni e applicazioni cloud di SAP, che si basa sull’hub di AI generativa in SAP AI Core. Il generative AI hub facilita un’AI aziendale pertinente, affidabile e responsabile e fornisce un accesso immediato a un’ampia gamma di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Questo amplia la collaborazione tra IBM e SAP per l’integrazione della tecnologia IBM Watson AI nelle soluzioni SAP. Per evidenziare ulteriormente le capacità di watsonx.ai Granite, IBM Consulting prevede di realizzare estensioni che utilizzano il modello sull’hub di AI generativa per clienti selezionati.

Questa iniziativa – sottolineano IBM e SAP – si baserà sulla collaborazione di oltre 50 anni tra le due società, basata su una profonda competenza tecnologica, di settore e di dominio, e dimostra l’impegno comune delle due organizzazioni a continuare a evolversi per mettere i clienti al primo posto e soddisfare la domanda del mercato.

Per saperne di più sull’iniziativa di partnership Value Generation, è possibile visitare il sito di IBM.