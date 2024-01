IBM e SAP sviluppano nuove soluzioni AI per il settore retail

IBM ha annunciato la sua partnership con SAP per sviluppare soluzioni che aiutino i clienti dei settori dei beni di consumo confezionati e della vendita al dettaglio a migliorare la supply chain, le operazioni finanziarie, le vendite e i servizi utilizzando l’AI generativa.

Grazie all’eredità condivisa di competenze tecnologiche e al lavoro già completato di integrazione di IBM watsonx, una piattaforma di AI e dati enterprise-ready e di assistenti AI, nelle soluzioni SAP, IBM sta collaborando con SAP per creare nuove soluzioni di AI generativa e tradizionale che si concentreranno sulle complessità del processo aziendale di consegna diretta ai punti vendita e sulla gestione del portafoglio prodotti.

IBM Consulting e SAP stanno già lavorando con i clienti del settore CPG (consumer packaged goods) in tutto il mondo per raccogliere requisiti dettagliati al fine di creare soluzioni AI sicure e scalabili che possano essere integrate con la soluzione SAP Direct Distribution.

L’obiettivo delle nuove soluzioni che verranno sviluppate – spiega IBM – sarà quello di aiutare le aziende del settore CPG, i distributori all’ingrosso e i retailer a gestire in modo più efficiente gli assortimenti a livello di negozio, a migliorare la distribuzione dei prodotti e a incrementare i ricavi, attraverso una serie di punti.

In primo luogo, migliorando la pianificazione e l’esecuzione dei trasporti: IBM prevede di inserire nella soluzione SAP Direct Distribution dati esterni quali meteo, traffico ed eventi locali e di applicare l’intelligenza artificiale per aiutare le aziende del settore CPG a identificare i percorsi di consegna ottimali per i punti vendita, con l’obiettivo di contribuire a ridurre i costi e l’impronta di carbonio. Gli aggiornamenti in tempo reale potrebbero fornire agli autisti informazioni per apportare modifiche al volo in base alle condizioni locali.

Ottimizzazione degli assortimenti a livello di negozio: IBM prevede di applicare l’AI e l’AI generativa per sviluppare assortimenti a livello di negozio in base alle dinamiche di mercato di ciascun punto vendita, ai modelli di vendita precedenti, alla domanda prevista e all’attuale mix di prodotti. L’obiettivo è che le soluzioni siano in grado di fornire raccomandazioni specifiche sui prodotti e di includere una pianificazione preliminare in modo da aggiungere un numero sufficiente di prodotti all’assortimento con l’obiettivo di massimizzare le vendite e ridurre al minimo gli sprechi.

Automatizzare la gestione degli ordini: Le complessità della consegna diretta ai negozi possono spesso impedire la liquidazione automatica delle transazioni. IBM collaborerà con SAP per sviluppare soluzioni in grado di utilizzare l’automazione e i flussi di lavoro intelligenti per garantire in modo proattivo l’efficienza operativa e contribuire ad aumentare l’accuratezza della liquidazione, basandosi sull’intelligenza artificiale del componente di distribuzione dell’ultimo miglio per SAP Direct Distribution.

“Le organizzazioni globali e regionali del settore consumer devono gestire diverse applicazioni commerciali e hanno bisogno di approfondimenti avanzati per fornire raccomandazioni proattive che aiutino a migliorare le operazioni e a soddisfare le aspettative dei clienti“, ha dichiarato Luq Niazi, Global Managing Partner, Industries and Global Consumer Industry, IBM Consulting. “Con SAP, stiamo cercando di costruire un lavoro di lunga data per incorporare l’AI nelle soluzioni SAP che possono aiutare i clienti enterprise a raggiungere un ulteriore valore di business“.

IBM Consulting prevede di costruire queste soluzioni su SAP Business Technology Platform (SAP BTP) e di integrare watsonx tramite API. I pianificatori di magazzino, gli addetti alle consegne in prima linea e i rappresentanti dei clienti potranno avere un’esperienza utente arricchita utilizzando watsonx Assistant per creare chatbot che utilizzano le funzionalità di ricerca conversazionale di IBM.

“SAP è lieta di collaborare con IBM a questa importante iniziativa per aiutare le aziende di beni di consumo a trasformare le loro operazioni e a migliorare i loro profitti“, ha dichiarato EJ Kenney, Senior Vice President Consumer Products Industry and Life Sciences Business Unit di SAP. “Siamo consapevoli delle complessità legate alla gestione delle consegne dirette ai punti vendita e, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale, intendiamo aiutare i nostri clienti a gestire in modo più efficace la distribuzione dell’ultimo miglio, a ridurre al minimo gli sprechi, a migliorare la soddisfazione dei clienti e a ottenere un valore di business nell’odierno settore dei beni di consumo in rapida evoluzione“.