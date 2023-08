IBM Cloud Carbon Calculator aiuta le aziende a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità

IBM ha annunciato la disponibilità di un nuovo strumento per aiutare le imprese a tenere traccia delle emissioni di gas serra (GHG) nei servizi cloud e migliorare le loro prestazioni in termini di sostenibilità attraverso percorsi ibridi e multicloud.

IBM Cloud Carbon Calculator – una dashboard basata su intelligenza artificiale – è già disponibile e può aiutare i clienti ad accedere ai dati sulle emissioni dei diversi carichi di lavoro di IBM Cloud come AI, HPC (High Performance Computing) e servizi finanziari.

Aziende di tutti i settori si stanno modernizzando attraverso la digital transformation – sottolinea IBM –, utilizzando cloud ibrido e AI per favorire resilienza, prestazioni, sicurezza e conformità rimanendo al contempo focalizzate sulla promozione di pratiche di business più sostenibili.

Secondo un recente studio di IBM, il 42% dei CEO intervistati ha individuato la sostenibilità ambientale come la sfida principale per i prossimi tre anni. Allo stesso tempo, lo studio evidenzia che i CEO stanno difendendo l’adozione dell’AI generativa, valutando anche le necessità di gestione dei dati per confermarne la validità.

L’aumento dell’elaborazione dei dati richiesto per i carichi di lavoro AI può presentare nuove sfide per le organizzazioni che stanno cercando di ridurre le loro emissioni di gas serra. Considerando che oltre il 43% dei CEO intervistati utilizzano già l’AI generativa per condividere le decisioni strategiche, le organizzazioni dovrebbero bilanciare l’esecuzione di carichi di lavoro ad alte prestazioni in termini di sostenibilità.

Per aiutare i clienti a rispondere a queste sfide, IBM Cloud Carbon Calculator è progettato per determinare rapidamente modelli, irregolarità e valori anomali nei dati potenzialmente associati a emissioni di gas serra più elevate. Basato sulla tecnologia di IBM Research e grazie a una collaborazione con Intel, lo strumento utilizza il machine learning e algoritmi evoluti per aiutare le aziende a scoprire i punti critici delle emissioni e fornire loro gli insight necessari per una corretta condivisione della propria strategia di riduzione delle emissioni.

“Nell’ambito di qualsiasi roadmap di AI transformation, le aziende devono considerare come gestire l’afflusso di dati in ambienti cloud e on-premise. Ciò è particolarmente importante oggi, visto che le aziende devono confrontarsi con una crescente pressione da parte di investitori, autorità di regolamentazione, clienti e altri soggetti, per ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica“, ha dichiarato Alan Peacock, General Manager di IBM Cloud. “Per IBM, la riduzione dell’impatto ambientale per contribuire a creare un futuro più sostenibile è una priorità assoluta e ci impegniamo ad aiutare i clienti a raggiungere sia gli obiettivi di sostenibilità sia quelli di business. Grazie a IBM Cloud Carbon Calculator, abilitato dall’AI, aiutiamo i clienti a interpretare meglio i livelli di emissioni di gas serra associati ai loro carichi di lavoro IT e forniamo loro le informazioni per adattare le loro strategie e promuovere i loro obiettivi di sostenibilità”.

I clienti utilizzano già IBM Cloud Carbon Calculator per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Anche e.tres, piattaforma di e-commerce argentina, utilizza la dashboard per misurare le emissioni di gas serra.

“Il modo in cui le persone fanno acquisti sta cambiando e ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti a offrire esperienze di shopping online senza ostacoli, supportate da elevati livelli di sostenibilità. Grazie alla nostra soluzione e3Eco, aiutiamo i nostri clienti a potenziare il loro business digitale con questa innovativa piattaforma e-commerce, e la sostenibilità è al centro di tutto ciò che facciamo. Con IBM Cloud Carbon Calculator, abilitato dall’AI, siamo in grado di migliorare la sostenibilità delle attività dei nostri clienti, la loro tecnologia e la logistica, permettendo a qualsiasi portale di e-commerce di poter diventare sostenibile misurando e compensando, all’occorrenza, le emissioni di gas serra”, ha dichiarato Diego Gorischnik, CEO di e.tres.

IBM Cloud Carbon Calculator è stato progettato per fornire ai clienti l’accesso, con pochi clic, ai dati relativi alle emissioni di gas serra per i carichi di lavoro di IBM Cloud. Le sue funzionalità includono:

Tracciabilità delle emissioni sui vari carichi di lavoro per gli account enterprise : attraverso l’accesso a dati dettagliati sulle emissioni di gas serra relativi ai propri carichi di lavoro su IBM Cloud, lo strumento consente ai clienti di visualizzare e monitorare le emissioni di gas serra associate a singoli servizi cloud e alle singole sedi, in conformità al protocollo Greenhouse Gas. I clienti possono utilizzare i filtri per visualizzare i profili delle emissioni tra le varie sedi, oltre a una varietà di servizi, a partire da quelli dell’infrastruttura classica e cloud native comunemente utilizzati, che prevedono una maggiore copertura dei servizi pianificata su base trimestrale.

: attraverso l’accesso a dati dettagliati sulle emissioni di gas serra relativi ai propri carichi di lavoro su IBM Cloud, lo strumento consente ai clienti di visualizzare e monitorare le emissioni di gas serra associate a singoli servizi cloud e alle singole sedi, in conformità al protocollo Greenhouse Gas. I clienti possono utilizzare i filtri per visualizzare i profili delle emissioni tra le varie sedi, oltre a una varietà di servizi, a partire da quelli dell’infrastruttura classica e cloud native comunemente utilizzati, che prevedono una maggiore copertura dei servizi pianificata su base trimestrale. Identificazione dei punti critici delle emissioni di gas serra e delle opportunità di miglioramento : i clienti possono analizzare le emissioni raggruppandole per mese, trimestre e anno, consentendo alle aziende di visualizzare regolarmente i progressi rispetto ai propri obiettivi. L’accesso ai trend e ai modelli delle emissioni aiuta a identificare anomalie e punti critici, e i clienti possono utilizzare le informazioni acquisite per modulare le proprie strategie in tempo quasi reale per ottimizzare i carichi di lavoro in tutte le sedi e ridurre le emissioni.

: i clienti possono analizzare le emissioni raggruppandole per mese, trimestre e anno, consentendo alle aziende di visualizzare regolarmente i progressi rispetto ai propri obiettivi. L’accesso ai trend e ai modelli delle emissioni aiuta a identificare anomalie e punti critici, e i clienti possono utilizzare le informazioni acquisite per modulare le proprie strategie in tempo quasi reale per ottimizzare i carichi di lavoro in tutte le sedi e ridurre le emissioni. Utilizzo dei dati per i report sulle emissioni di gas serra: i clienti possono accedere ai risultati e agli audit trail generati da IBM Cloud Carbon Calculator per soddisfare le proprie esigenze di reporting. Inoltre, le aziende possono integrare i propri dati sulle emissioni nella suite IBM Envizi ESG, che consente di migliorare la capacità di condurre ulteriori analisi e reporting.

La disponibilità di Cloud Carbon Calculator secondo IBM è una pietra miliare che si aggiunge all’impegno dell’azienda per aiutare i clienti a trasformare gli obiettivi di sostenibilità in azione per una maggiore efficienza futura dal punto di vista energetico. Integra il portafoglio esistente di soluzioni di sostenibilità e competenze di consulenza di IBM, inclusi IBM Envizi ESG Suite, IBM Turbonomic, IBM Planning Analytics e IBM LinuxONE, che aiutano le aziende a impostare, rendere operativi, e raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità ambientale.

Sulla base del profondo impegno di IBM e Intel nell’aiutare le aziende a risolvere le specifiche sfide aziendali e dare la priorità alle loro capacità di calcolo, IBM Cloud è stato uno dei primi cloud provider a fornire i processori per data center più sostenibili di Intel, ovvero i processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione, all’inizio di quest’anno. Grazie alle innovazioni in termini di efficienza energetica e progettati per fornire prestazioni superiori, i processori Intel Xeon di quarta generazione sono in grado di aiutare i clienti IBM Cloud a ridurre le emissioni di gas serra derivate dal calcolo, monitorando le prestazioni tramite la dashboard IBM Cloud Carbon Calculator.

Mentre le aziende stanno adottando il cloud ibrido, IBM Cloud e IBM Research prevedono di continuare la loro stretta collaborazione insieme ai propri partner, come Intel, per realizzare programmi e attività volti ad aiutare i clienti a ridurre le emissioni di gas serra dovute all’elaborazione e aumentarne l’efficienza energetica.