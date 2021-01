Ibm annuncia l’acquisizione di 7Summits, partner di Salesforce

Ibm ha annunciato l’acquisizione di 7Summits, partner di Salesforce nei servizi di consulenza, con più di 10 anni di esperienza nella trasformazione digitale in diversi settori.

L’acquisizione estende il portfolio Ibm di servizi per Salesforce e le relative competenze di experience design, favorendo l’evoluzione della strategia di IBM focalizzata su hybrid cloud e AI. I dettagli finanziari non sono stati divulgati.

Ibm è già partner globale e strategico di Salesforce e ora la società 7Summits, basata negli Stati Uniti, entrerà a far parte di Ibm Global Business Services contribuendo a potenziare il business in crescita nelle aree di consulenza, experience design e sviluppo applicativo di Ibm su tutta la piattaforma Salesforce. L’acquisizione si basa sui continui investimenti di Ibm nei servizi per Salesforce con l’obiettivo di soddisfare l’esigenza crescente dei propri clienti di trasformare il business aziendale applicando strategie di customer engagement ed experience supportate da dati, AI e machine learning. Nei prossimi tre anni, Ibm Global Business Services continuerà a investire nella formazione e nelle certificazioni per supportare le aree di crescita di Salesforce, tra cui Tableau, Mulesoft e Vlocity, continuando al contempo a sviluppare nuove offerte specifiche per Salesforce traendo vantaggio dalle competenze complementari e dalla profonda esperienza nel settore di Ibm.

Secondo l’ultimo report di Ibm dal titolo State of Salesforce, nel 79% dei casi le aziende che hanno investito per rendere più intelligenti i propri flussi di lavoro hanno conseguito le migliori performance di business; l’86% di tali aziende ha già ottenuto un ritorno in termini di soddisfazione dei clienti.

La creazione di esperienze moderne e a valore aggiunto per clienti e dipendenti, abilitate dai dati e dall’ottimizzazione dei flussi di lavoro, è fondamentale per aiutare lo sviluppo di relazioni e di un business resiliente, con risultati di lungo termine. La piattaforma Salesforce è al centro della creazione di flussi di lavoro intelligenti che semplificano i processi lungo tutto il ciclo di vita del cliente e, quindi, accelerano la trasformazione digitale.

7Summits aiuta le aziende ad affrontare problemi di business complessi, attraverso la progettazione di esperienze digitali innovative che mettono al centro clienti, dipendenti e partner. 7Summits fa leva sulle ultime soluzioni Salesforce per costruire esperienze intuitive, intelligenti e connesse che si traducono in risultati economici. Harvard University, Mitsubishi Electric, Snowflake, Daltile, Boomi e Tenable sono solo alcuni degli attuali clienti.