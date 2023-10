I VMware Cross-Cloud services sono ora disponibili sul Marketplace Oracle Cloud

VMware ha annunciato che i VMware Cross-Cloud services sono disponibili per i clienti tramite il Marketplace Oracle Cloud. I clienti VMware possono sfruttare la Oracle Cloud Infrastructure (OCI) con i VMware Cross-Cloud services per migrare e gestire applicazioni su OCI in modo più efficiente, innovare più rapidamente e migliorare la resilienza.

Oracle Cloud Marketplace è un repository centralizzato per i clienti Oracle che cercano applicazioni e servizi affidabili che offrano soluzioni uniche, comprese quelle che estendono le Oracle Fusion Cloud Applications.

I VMware Cross-Cloud services sono una famiglia di servizi multi-cloud che i clienti possono utilizzare per creare, eseguire e gestire applicazioni su OCI. Le organizzazioni possono ora utilizzare gli Oracle Universal Credits esistenti per usufruire i VMware Cross-Cloud services attraverso offerte private per modernizzare le proprie app aziendali mission-critical su OCI.

Per i clienti, questo offre un percorso più rapido e senza intoppi verso il cloud. I seguenti servizi VMware Cross-Cloud sono immediatamente disponibili in Oracle Cloud Marketplace:

VMware Tanzu : una piattaforma applicativa modulare per lo sviluppo, il funzionamento e l’ottimizzazione di app moderne su infrastrutture multi-cloud. Le offerte Tanzu attualmente disponibili sul mercato includono VMware Tanzu Mission Control Self-Managed, VMware Tanzu Kubernetes Grid e VMware Tanzu Application Service.

: una piattaforma applicativa modulare per lo sviluppo, il funzionamento e l’ottimizzazione di app moderne su infrastrutture multi-cloud. Le offerte Tanzu attualmente disponibili sul mercato includono VMware Tanzu Mission Control Self-Managed, VMware Tanzu Kubernetes Grid e VMware Tanzu Application Service. VMware Aria : un portafoglio di gestione multi-cloud che fornisce una serie di soluzioni end-to-end per la gestione dei costi, delle prestazioni, della configurazione e della distribuzione di infrastrutture e applicazioni. Le offerte Aria attualmente disponibili sul mercato includono la Suite VMware Aria Universal e VMware Aria Operations for Networks.

: un portafoglio di gestione multi-cloud che fornisce una serie di soluzioni end-to-end per la gestione dei costi, delle prestazioni, della configurazione e della distribuzione di infrastrutture e applicazioni. Le offerte Aria attualmente disponibili sul mercato includono la Suite VMware Aria Universal e VMware Aria Operations for Networks. VMware Site Recovery Manager (SRM): una soluzione di disaster recovery-as-a-service on-demand che protegge dati e app critici offrendo al tempo stesso flessibilità ed economics nel cloud.

“Oggi compiamo un ulteriore passo nella continua evoluzione della partnership tra VMware e Oracle. Insieme, aiutiamo i clienti nella loro costante transizione verso il cloud“, ha dichiarato Abhay Kumar, vice president, hyperscaler and technology partners di VMware. “A seguito del nostro annuncio sulla disponibilità di Oracle Cloud VMware Solution tramite il nostro programma VMware Cloud Universal, ora stiamo rendendo più facile per i clienti accelerare le iniziative di modernizzazione delle applicazioni e del cloud utilizzando i loro budget IT esistenti, preapprovati, per acquistare i VMware Cross-Cloud services tramite Oracle Cloud Marketplace“.

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra partnership con VMware, rendendo i suoi Cross-Cloud services disponibili su Oracle Cloud Marketplace“, ha dichiarato Chris Sullivan, vice president, Strategic Partnerships di Oracle. “La nostra collaborazione continua sottolinea il nostro impegno congiunto nel fornire un valore straordinario ai nostri clienti, offrendo una suite ancora più completa di soluzioni VMware. Non vediamo l’ora di scoprire le entusiasmanti possibilità che ci aspettano“.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) è una vasta e profonda piattaforma di servizi di infrastruttura cloud che consente ai clienti di creare ed eseguire un’ampia gamma di applicazioni in un ambiente scalabile, sicuro, altamente disponibile e ad alte prestazioni. Dallo sviluppo di applicazioni e business analytics alla gestione dei dati, all’integrazione, alla sicurezza, all’AI e ai servizi infrastrutturali, tra cui Kubernetes e VMware, OCI offre sicurezza, prestazioni e risparmi completi. Inoltre, grazie alle opzioni multicloud, cloud ibrido, cloud pubblico e opzioni cloud dedicate, il cloud distribuito di OCI offre ai clienti i vantaggi del cloud con un maggiore controllo sulla residenza, la localizzazione e l’autorità dei dati, anche su più cloud. Di conseguenza, i clienti possono migrare rapidamente ed efficientemente i carichi di lavoro aziendali nel cloud, rispettando allo stesso tempo i requisiti di conformità normativa più rigorosi.