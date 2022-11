I nuovi Mac potrebbero arrivare agli inizi dell’anno prossimo

Le indiscrezioni circolanti in rete ipotizzavano nuovi Mac, in particolare MacBook Pro da 14″ e 16″, in arrivo entro la fine del 2022, ma per vedere le versioni aggiornate dei computer di Apple – di uno qualsiasi dei Mac – potremmo dover attendere fino all’inizio del 2023.

A darne notizia è il reporter di tecnologia di Bloomberg Mark Gurman, che segue con particolare attenzione e copre le vicende legate a Apple.

Secondo le fonti di Gurman, Apple potrebbe introdurre modelli aggiornati di Mac, tra cui i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici basati sull’ultima generazione del chip Apple Silicon M2, nel primo trimestre del 2023.

Sempre secondo quanto riportato da Gurman, alla introduzione dei nuovi Mac sarebbe collegato anche il rilascio dei prossimi aggiornamenti dei software di sistema, macOS Ventura 13.3 e iOS 16.3.

Apple ha da poco reso disponibili le ultime versioni public beta dei suoi sistemi operativi, iOS 16.2, iPadOS 16.2 e macOS 13.1 Ventura. Queste versioni attualmente in beta potrebbero essere rilasciate a dicembre, mentre gli aggiornamenti successivi slitterebbero al primo trimestre del 2023.

Secondo Gurman è difficile che Apple lanci nuovi prodotti tra gennaio e febbraio, per cui i nuovi MacBook Pro 14” e 16” potrebbero arrivare a marzo, in contemporanea con la successiva release dei sistemi operativi.

In effetti negli anni passati non si sono visti annunci da parte di Apple relativi ai Mac, nei mesi di gennaio e febbraio. A marzo di quest’anno Apple ha invece presentato un computer desktop tutto nuovo, il Mac Studio.

I nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, riprogettati e con processori M1 Pro e M1 Max, sono stati svelati da Apple a ottobre dello scorso anno. I prossimi MacBook Pro da 14 e 16 pollici dovrebbero – secondo i rumor – mantenere lo stesso design di quelli attuali, ma incorporare i processori Apple M2 Pro e M2 Max (al momento solo ipotizzati, ma non ancora svelati).

Sempre secondo i rumor, anche un Mac mini aggiornato sarebbe in lavorazione da parte di Apple, con il chip Apple M2 che potenzia il MacBook Pro da 13 pollici (e magari anche una versione con un eventuale chip M2 potenziato, “Pro”?).

Tra l’altro, Apple ha ancora in catalogo una versione del Mac mini con processore Intel Core: il prossimo aggiornamento della linea desktop compatta potrebbe essere l’occasione di tagliare definitivamente i ponti con la piattaforma Intel e basare tutti i Mac mini su hardware Apple Silicon.

E – a proposito di tagliare i ponti con i processori Intel – chiaramente c’è anche il top dei Mac desktop che è ancora in attesa del passaggio alla piattaforma di elaborazione Apple Silicon: Mac Pro.

Apple sarebbe al lavoro sulla nuova generazione di Mac Pro con chip Apple M2 ancora più potenti: i rumor parlano di M2 Ultra e un M2 Extreme che potrebbe arrivare a configurazioni di CPU fino a 48 core, fino a 152 core della GPU e fino a 256 GB di RAM; un vero e proprio bolide.

Il Mac Pro dovrebbe arrivare nel 2023 ma, come per le altre congetture, non c’è alcuna certezza: ribadiamo infatti che – fino al lancio ufficiale di Apple –, si tratta di indiscrezioni, rumor e ipotesi non confermati.