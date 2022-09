MacBook Pro e iPad: quando e quali novità aspettarsi da Apple

L’evento speciale Apple di settembre è stato incentrato esclusivamente su nuovi iPhone e dispositivi indossabili: sono stati esclusi dalle luci dei riflettori sia iPad che Mac; sia i primi che i secondi – con in testa i nuovi MacBook Pro – potrebbero comunque essere tra gli annunci prossimi nella lista della società di Cupertino.

Diversi rumor in Rete parlano di un possibile evento speciale Apple a ottobre. Di questo secondo evento speciale dopo la pausa estiva potrebbero essere protagonisti proprio iPad e Mac, insieme alle nuove versioni dei rispettivi sistemi operativi: iPadOS 16 e macOS Ventura.

Per quanto riguarda iPadOS 16, Apple lo indica già da tempo, ufficialmente, come “In arrivo a ottobre”. Quindi i tempi di questo ipotizzato evento sarebbero compatibili con quelli già pianificati per il rilascio del sistema operativo.

Una data d’uscita, peraltro, che è già slittata rispetto alla consuetudine di Apple di far uscire in contemporanea – o a stretto giro l’una dall’altra – le nuove versioni dei sistemi operativi mobili, iOS e iPadOS.

Dal lato tablet, secondo alcuni osservatori sarebbero in arrivo gli iPad Pro rinnovati con processore M2.

Questi potrebbero essere ancora con schermi da 11” e 12,9”, e potrebbero avere entrambi display mini-LED.

Anche la gamma base di iPad, sempre secondo i rumor, potrebbe conoscere un refresh.

Sul versante Mac, secondo alcuni rumor Apple sarebbe al lavoro su nuove generazioni con processore M2 di Mac mini, Mac Pro e MacBook Pro. E alcune indiscrezioni affermano che i fornitori Apple si starebbero già preparando per la distribuzione delle versioni aggiornate di MacBook Pro.

La nuova generazione di MacBook Pro da 14” e 16” arriverebbero con i processori M2 Pro e M2 Max, e l’aggiornamento hardware potrebbe essere focalizzato principalmente sull’upgrade delle prestazioni delle nuove macchine.

I nuovi chip sarebbero basati anch’essi sulla tecnologia a 5nm, mentre i processori costruiti con la nuova tecnologia a 3nm potrebbero arrivare nel 2023.

Non mancano poi rumor che parlano – sempre per l’evento di ottobre – della suggestiva ipotesi di un possibile lancio, da parte di Apple, di quell’headset di mixed reality, di cui si vocifera da tempo.

