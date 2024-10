I consigli di LinkedIn su come affrontare la trasformazione del lavoro

In un mondo del lavoro che sta attraversando trasformazioni profonde e strutturali, i professionisti di tutto il mondo si sentono sopraffatti dalla velocità con cui le cose stanno cambiando: quasi la metà (49%) teme di rimanere indietro e il 68% cerca più supporto, con la crescente consapevolezza che l’esperienza da sola non è più sufficiente; a rivelarlo è una nuova indagine condotta da LinkedIn.

I dati dimostrano che, a livello globale, i professionisti si trovano ad affrontare tre principali sfide: dimostrare l’efficienza del lavoro da remoto (30%), l’integrazione dell’AI nella propria vita quotidiana (27%) e la gestione di team multigenerazionali (25%).

Inoltre, secondo un recente sondaggio di LinkedIn Notizie in Italia, professionisti e professioniste individuano nella gestione dell’equilibrio tra lavoro e vita privata il principale cambiamento in corso (33%), seguito da un ambiente di lavoro sempre più diversificato sia a livello generazionale sia culturale (26%) a pari merito con l’integrazione massiccia di AI e automazione (26%).

Più della metà dei professionisti in tutto il mondo (56%) è ormai convinta che per fare carriera non basti la sola esperienza. Il 36% ritiene che la formazione continua sia la condizione necessaria per restare al passo e il 46% è alla ricerca di indicazioni per orientarsi sulle competenze necessarie da acquisire per affrontare questi cambiamenti.

Su scala globale, emerge come solo il 37% abbia fiducia nelle capacità dei propri superiori di aiutare nel concreto a adattarsi ai cambiamenti in atto; solo poco più della metà (51%) crede che i leader si stiano muovendo per trovare soluzioni in questo senso e il 33% nutre dubbi sulle fonti di informazione a cui far riferimento per il proprio sviluppo professionale.

“Negli ultimi anni, il mondo del lavoro sta vivendo una trasformazione profonda dagli esiti ancora incerti: i lavoratori, sia giovanissimi sia senior, hanno bisogno di sentirsi più preparati e sicuri. Le competenze, più dell’esperienza, acquisiscono in questo contesto un’importanza decisiva,” afferma Marcello Albergoni, Country Manager LinkedIn Italia.

“La nostra ricerca mostra che i professionisti italiani hanno ragione: le competenze AI e le ‘human skill’ hanno la priorità, in quanto entrambe essenziali per fare carriera. In cima alla lista ci sono AI e machine learning, ma anche l’intelligenza emotiva e lo sviluppo di competenze imprenditoriali. Alla luce di questa fame di competenze, i leader sono chiamati a fornire un supporto concreto per navigare e guidare il cambiamento. Offrendo formazione, creando spazi di conversazione cross-generazionali e puntando sulla valorizzazione e sull’integrazione di profili con competenze e background diversificati”.

LinkedIn supporta i professionisti aiutandoli a restare al passo

In un contesto in cui domina l’incertezza, abbiamo visto come i professionisti abbiano bisogno di consolidare e ampliare le proprie competenze per sentirsi più sicuri nel proprio percorso di carriera. In questo senso, LinkedIn è ormai ben più di una piattaforma dove si cerca e si trova lavoro.

“I professionisti usano già LinkedIn nella loro quotidianità per espandere le proprie conoscenze e acquisire, aggiornare o rafforzare le competenze che reputano necessarie per realizzarsi all’interno di un mondo del lavoro in costante cambiamento. Un tema che, come abbiamo visto, diventa sempre più importante in questo momento di trasformazione” spiega Olga Farreras Casado, Career Expert di LinkedIn Italia.

“LinkedIn dà spazio agli esperti, all’informazione in tempo reale e a contenuti di qualità, creando uno spazio accessibile e diversificato dove i professionisti possono trovare tanti strumenti, compresi quelli tecnologicamente più avanzati come l’AI, per rimanere aggiornati”.

Per affrontare e diventare protagonisti del cambiamento, LinkedIn invita a: