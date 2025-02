Humane cessa la produzione di Ai Pin e vende le sue risorse a HP per 116 milioni di dollari

Il 18 febbraio 2025, Humane ha annunciato la cessazione immediata delle vendite del suo dispositivo indossabile, l’Ai Pin, e la vendita della maggior parte delle sue operazioni a HP per 116 milioni di dollari. Questa decisione segna un cambiamento significativo nella strategia aziendale di Humane, che ha deciso di interrompere il suo prodotto di punta a causa di vendite deludenti e critiche ricevute.

Hp – Humane, i dettagli dell’acquisizione

L’accordo prevede che HP acquisisca la piattaforma AI di Humane, denominata CosmOS, insieme a oltre 300 brevetti e domande di brevetto, oltre al team tecnico altamente qualificato di Humane. Questi asset saranno integrati in una nuova divisione di HP chiamata “HP IQ”, focalizzata sullo sviluppo di un ecosistema intelligente per i prodotti e servizi di HP destinati al futuro del lavoro. I co-fondatori di Humane, Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, si uniranno a HP per contribuire all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi HP.

Le implicazioni per i possessori di Humane Ai Pin

Per i clienti che hanno già acquistato l’Ai Pin, Humane ha comunicato che il dispositivo continuerà a funzionare normalmente fino alle 12:00 PST del 28 febbraio 2025. Dopo tale data, l’Ai Pin non sarà più in grado di connettersi ai server di Humane, rendendo inutilizzabili funzionalità come chiamate, messaggi, query AI e accesso al cloud. Gli utenti sono fortemente incoraggiati a sincronizzare i propri dispositivi tramite Wi-Fi e a scaricare tutte le foto, i video e le note memorizzate su Humane.Center prima della scadenza, poiché tutti i dati rimanenti saranno permanentemente eliminati.

Humane offrirà rimborsi per gli Ai Pin che rientrano nella finestra di restituzione di 90 giorni dalla data di spedizione originale. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro il 27 febbraio 2025. Per gli abbonamenti che si estendono oltre la data di chiusura del servizio, Humane elaborerà rimborsi proporzionali. Inoltre, i clienti in attesa di una custodia di ricarica sostitutiva a seguito di un richiamo riceveranno automaticamente un rimborso per la parte del prezzo di acquisto originale relativa alla custodia di ricarica dopo il 28 febbraio 2025.

Critiche e performance di mercato dell’Ai Pin

Lanciato ufficialmente nell’aprile 2024, l’Ai Pin aveva suscitato notevole interesse come dispositivo indossabile innovativo. Tuttavia, ha affrontato critiche riguardo alla sua funzionalità e ha registrato performance di vendita inferiori alle aspettative. Recensioni negative hanno evidenziato problemi come il surriscaldamento del dispositivo e una durata della batteria limitata. Inoltre, un richiamo della custodia di ricarica a causa di problemi di surriscaldamento ha ulteriormente influenzato la percezione del prodotto sul mercato

La decisione di Humane di cessare la produzione dell’Ai Pin e di vendere le sue risorse a HP rappresenta una svolta nel panorama della tecnologia indossabile e dell’intelligenza artificiale. Mentre l’Ai Pin non è riuscito a conquistare il mercato come previsto, l’acquisizione da parte di HP delle risorse di Humane potrebbe portare a nuove innovazioni nell’integrazione dell’IA nei prodotti HP, ridefinendo il futuro del lavoro e dell’interazione uomo-macchina.